Las Escuelas de Verano amplían su oferta y acentúan su impronta social en Andújar

. Ayer tuvo lugar la presentación oficial de las tres escuelas de verano, a cargo de la concejala de Educación, Azucena Cepedello, quien tuvo palabras de agradecimiento para los colaboradores de las mismas.

Este año se desarrollan las escuelas de verano en los colegios Francisco Estepa y San Bartolomé -este año se amplía la oferta- y el aula específica gestionada por la Asociación Montilla Bono en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente. El objetivo de estos servicios son los de facilitar la conciliación familiar en esta época estival. En total, atienden a unas 200 familias. Azucena Cepedello agradeció a todas las familias su confianza depositada en estas iniciativas. La edil de Educación, Azucena Cepedello, explicó que este año se ha sumado a la oferta del Francisco Estepa el CEIP San Bartolomé ante el crecimiento de la demanda por parte de los padres y madres. El año pasado, ya se incorporó el aula específica. «Todos los años tratamos de mejorar nuestra cartera de servicios», señaló la edil en sus manifestaciones a los medios de comunicación.

Las responsables

Cristina Segado es la gerente de la empresa KIUBI Academia, que lleva ya cuatro años coordinando la Escuela de Verano en el centro educativo Francisco Estepa. Hizo una valoración positiva del desarrollo de esta iniciativa por el grado de satisfacción que muestran tanto los chavales, como sus padres y sus madres. Ofrece desde el pasado 24 de junio y hasta el día 6 de septiembre los servicios de Aula Matinal, Ludoteca y Comedor. Ensalzó la labor de los monitores y la confianza depositada por el Ayuntamiento.

María del Carmen Navarro, la gerente de la Academia Más por Menos, constató como le han encomendado la ampliación de la Escuela de Verano en el colegio San Bartolomé. Aún tienen plazas libres para el próximo mes de agosto. Expresó su satisfacción por el hecho de que la hubieran elegido para coordinar el aumento del servicio.

La Escuela Municipal de Verano realiza numerosas actividades. Algunas se imparten en inglés con los métodos Jolly Phonics y My Little map of London. Asimismo, planifica manualidades, educación medioambiental, animación a la lectura, cuentacuentos o talleres de mindfulness, entre otras actividades.

La presidenta de la Asociación Montilla Bono, Rocío Morcillo, constató como tratan con chavales que tienen muchas necesidades específicas, «que requieren de muchos cuidados y atención por lo que es necesario que se desarrolle esta escuela para que los padres y madres pueden ir a trabajar», remarcó.