Extinguido el incendio de la Sierra, según el INFOCA, ocho días después de su inicio, y que al final parece que han sido menos hectáreas de las anunciadas (537). Primero se estabilizó en sólo 24 horas y al día siguiente se controló, si bien los trabajos preventivos han durado una semana. Sin desgracias personales, sólo materiales y la devastada Naturaleza que ahora habrá que reponer, una flora calcinada en la periferia del Parque Natural Sierra de Andújar pero con gran valor ecológico y turístico.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, admitió que el incendio pudo tener consecuencias más catastróficas aún sino hubiera sido por el trabajo del operativo del Plan INFOCA, que el delegado del gobierno, Jesús Estrella alabó. El más de medio millar de efectivos del INFOCA, los medios mecánicos, aviones, helicópteros y dispositivo de seguridad, que tan efectivos han sido a la hora de apagar el fuego, no han hecho posible acallar el malestar del cuerpo de bombero local, que siguen insistiendo en la falta de personal, porque creemos que de medios sí que están bien dotados. Los efectivos, escasos en número y con cierta edad, muchos de ellos llevan desde la apertura del parque, no sabemos con exactitud a quien corresponde la ampliación, dado que es un parque comarcal, pero no se debe llegar al caso de poner en peligro a la población de Andújar, ni de la comarca, cuando se tiene constancia de que otros parques de la misma época o posteriores andan en la tarea de ampliación del personal. Por causas aún por determinar su origen, ya se ha anunciado, tras nueve días de intensos trabajos que será la Guardia Civil, encargada de la investigación la que desplazará hasta la zona los medios más avanzados para esclarecer el fuego.

Lo que también está que «arde» y quiera Dios que no sea en el sentido literal, es el tema de Renfe o Adif, como quiera que se llame ahora. No me cansaré de decir que, desde que el Sr. Zarrias anunció en esta ciudad la lanzadera con el Ave, Andújar y su estación de ferrocarril no ha hecho sino perder trenes y no en el sentido figurativo, sino real. Laestación de ferrocarril se va muriendo poco a poco y ahora, para más recochineo van y nos anuncian el cierre de la ventanilla de billetes., no sólo con el daño al personal trabajador, sino a toda aquella persona que no es de la era tecnológica. Que un servicio público acabe con la atención al ciudadano, después de tanta critica a los servicios bancarios por los mismos motivos, da que pensar. Este es Un ejemplo más del aislamiento ferroviario que el Gobierno de la Nación tiene para con Jaén y su provincia. Desde el gobierno municipal no están dispuestos a que esta decisión sea el inicio del fin del servicio ferroviario en nuestra ciudad, como ya ha ocurrido en otros municipios de la provincia de Jaén, en una estación que siempre tuvo gran actividad, y por lo tanto van a hacer las gestiones necesarias para que el servicio que actualmente se le está prestando a los viajeros se pueda mantener en las mejores condiciones para todos. Los propios representantes sindicales de la empresa reconocen que la ciudadanía es la gran perjudicada.

Ejemplos de la mala situación del ferrocarril en nuestra ciudad y por ende en la provincia de Jaén es los retrasos que sufren los trenes de media distancia, la falta de inversión en la línea convencional o el mal estado en el que se encuentra la vía entre Jaén y Córdoba. El alcalde Paco Carmona que ha mantenido reuniones con los representantes de Adif y sindicales no está dispuesto a permitir que la ciudad quede desconectada de la red ferroviaria, ya que es vital para nuestra economía y para el bienestar de los vecinos.

Ahora llega Anducab, que se anuncia exitoso por el número de equinos a participar, la Feria en honor a San Eufrasio que este año no interferirá en la vuelta al cole, porque vuelve a las fechas del PP. El curso político será otro cantar. Veremos, con un poco de suerte terminar las obras del Palacio de El Ecijano y que destino lo damos.