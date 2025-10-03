Endesa refuerza el suministro eléctrico de Andújar

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Viernes, 3 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

Endesa a través de su filial de Redes, e-distribución, invierte 190.000 euros en diferentes actuaciones para el refuerzo de la red eléctrica de Andújar. Los trabajos se centran en el tendido de nuevas líneas de media tensión en el casco histórico y en la instalación de una nueva red de baja tensión en el polígono Puerta Madrid.

Para la primera de las actuaciones, un equipo de técnicos especializados ha llevado a cabo el tendido de 720 metros de líneas subterráneas de media tensión que discurren por las calles Puerta de Córdoba, Luis Vives, La Muralla, Tartesos y Callejón Puerta de Córdoba. Estos trabajos han requerido una estrecha coordinación con el Ayuntamiento para la apertura de zanjas y el desvío del tráfico. Además, debido al valor patrimonial de la zona, las obras se han desarrollado bajo la supervisión de una arqueóloga.

Por otro lado, en el polígono Puerta Madrid, se va a llevar a cabo la instalación de 550 metros de cableado subterráneo de baja tensión. Esta obra permitirá aumentar la capacidad de la red eléctrica existente y mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la zona.

Estas obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución para Jaén, orientado a la renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas jiennenses, con el objetivo de reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables.