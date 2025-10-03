Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios durante los trabajos de instalación. ENDESA

Endesa refuerza el suministro eléctrico de Andújar

SERVICIOS ·

Lo hace con la instalación nuevas redes de media y baja tensión

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Endesa a través de su filial de Redes, e-distribución, invierte 190.000 euros en diferentes actuaciones para el refuerzo de la red eléctrica de Andújar. Los trabajos se centran en el tendido de nuevas líneas de media tensión en el casco histórico y en la instalación de una nueva red de baja tensión en el polígono Puerta Madrid.

Para la primera de las actuaciones, un equipo de técnicos especializados ha llevado a cabo el tendido de 720 metros de líneas subterráneas de media tensión que discurren por las calles Puerta de Córdoba, Luis Vives, La Muralla, Tartesos y Callejón Puerta de Córdoba. Estos trabajos han requerido una estrecha coordinación con el Ayuntamiento para la apertura de zanjas y el desvío del tráfico. Además, debido al valor patrimonial de la zona, las obras se han desarrollado bajo la supervisión de una arqueóloga.

Por otro lado, en el polígono Puerta Madrid, se va a llevar a cabo la instalación de 550 metros de cableado subterráneo de baja tensión. Esta obra permitirá aumentar la capacidad de la red eléctrica existente y mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la zona.

Estas obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución para Jaén, orientado a la renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas jiennenses, con el objetivo de reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  5. 5

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  6. 6

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  7. 7 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  8. 8 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  9. 9 La toma de los Javis, Federico y Granada
  10. 10 Detenido un joven como presunto responsable de la muerte de Antonio Campos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Endesa refuerza el suministro eléctrico de Andújar

Endesa refuerza el suministro eléctrico de Andújar