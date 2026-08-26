Empresas de la zona se embarcan en la IA para incrementar su competitividad

La sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar ha albergado este martes la reunión de inicio de las Mentorías Empresariales ... de Inteligencia Artificial del Proyecto PotencIA2. Ha consistido en un encuentro con representantes de las empresas participantes que marca el comienzo del acompañamiento y asesoramiento especializado en Inteligencia Artificial.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, Javier Camello; el diputado de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén, Luis Miguel Carmona y la gerente cameral, Ana Peña. Con este encuentro se inició formalmente una nueva fase de PotencIA2, 'La Inteligencia Artificial como impulso a las empresas jienenses', iniciativa promovida por la Cámara de Comercio de Andújar y subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén, que tiene entre sus objetivos acercar las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial a 10 empresas favoreciendo su transformación digital.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar apuntó que con estas mentorías empresariales se aspira a que las empresas den un paso más y puedan trasladar la Inteligencia Artificial a su realidad empresarial. «Nuestro agradecimiento a las empresas participantes que agotaron en tan poco tiempo las plazas de las mentorías y, cómo no, a la Diputación de Jaén por su apoyo financiación», indicó el presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar.

Diputación de Jaén

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, indicó que el proyecto tiene como objetivo acercar a empresas y emprendedores nuevos conocimientos sobre las posibilidades que ofrece la IA y poner en valor su potencial como herramienta para mejorar la competitividad empresarial, optimizar procesos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Carmona añadió que con la puesta en marcha del programa 'PotencIA2' se va a brindar a empresas y empresarios de la ciudad de Andújar y de su comarca, «el gran abanico de oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial para generar más riqueza y empleo, para lo cual es necesario que se formen y amplíen sus conocimientos sobre esta nueva tecnología», dijo Luis Miguel Carmona.

La realización de estas mentorías forma parte de una iniciativa que también incluye otras acciones para acercar la Inteligencia Artificial al empresariado jienense, entre las que se encuentran varios seminarios y sesiones de asesoramiento y acompañamiento a aquellas empresas que quieran implementar nuevas herramientas de IA de cara a incrementar su capacidad, diversificación y crecimiento. Nueve empresas de Andújar y una de Villanueva de la Reina, dedicadas a sectores como la óptica, el aceite de oliva, la artesanía, la inmobiliaria, las oposiciones, la alimentación y abogacía se integran en el proyecto.