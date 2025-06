ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 9 de junio 2025, 13:40 Comenta Compartir

La pasada semana, en este espacio, nos adelantábamos al balance oficial de un mandato, que salvo el tema bomberos, transcurre sin grandes sobresaltos. Lo del Cuerpo fue y es un tema a largo plazo, con muchas esquinas.

Esta pasada semana, conocíamos ya la versión oficial del balance desde el punto de vista de la oficialidad, es decir, desde el gobierno mayoritario del PP, en la voz de su alcalde Paco Carmona. Empleo y Formación dice haber sido sus grandes objetivos, sin dejar atrás otros, como vivienda o estructuras, sino nuevas en algunos casos, si que arreglar, y de qué manera, como la piscina cubierta, cuyos usuarios venían quejándose años atrás y nadie le metía mano. Hoy está a punto de abrirse la del aire libre y a principios de septiembre la cubierta con un total de 700.000 euros de inversión y eso que «antes no era mio».

Para el gobierno municipal y el alcalde está claro que esa apuesta por el empleo y la formación, además de vivienda, servicios públicos, infraestructuras, medio ambiente y promoción económica sellando su compromiso con el avance social y el desarrollo sostenible de la ciudad, ha llevado a una mejora de la calidad de vida de los iliturgitano y a crear nuevas oportunidades. Presumir de unas ordenanzas fiscales mas sociales de la historia reciente de Andújar, debido a las bonificaciones, entra dentro de la política popular. Pero a lo que no se le puede negar veracidad es a lo que ya adelantábamos la pasada semana a las nuevas infraestructuras y recuperación del patrimonio. Todo apunta que tras ver los adelantos en la recuperación de la muralla, que «largo me la fiabais», lo del Palacio de El Ecijano, con tres paredes y una derruida a principio de mandato, pronto podremos visitarlo como una gran realidad al que al parecer se le va a dar un uso más acorde, y va con el término acorde, al que tenía previsto el anterior gobierno socialista, una vez conseguido un Conservatorio en consonancia con una ciudad como esta y que nos ha llevado conseguir un cuarto de siglo. Por no hablar de que ya no sufriremos el frio y el calor de un teatro que se proyectó sin algo tan básico como la climatización en una ciudad como esta.

La compra del Molino de las Aceñas para unirlo al camino del rio ha sido otro sueño logrado, como la puesta en marcha del Centro de Día para personas con Alzheimer o el convenio con el Obispado para dar un uso cultural a la iglesia de Santiago, como lo tiene la de Santa Marina. Que la oposición andalucista hable del abandono de las pedanías, todas ellas con alcaldes pedáneos del PP, resulta un tanto chocante, dado que es extraño que un partido abandone a los suyos. Cierto que hay logros de otras Administraciones, caso de la nueva comisaría de Policía que cortará la cinta un alcalde del PP, pero que años han existido con alcaldes del PSOE para haberlo hecho posible; hay otra solución alargar los plazos 'sine die', si se le figura poco tiempo la cifra de cuarenta años. Nos quedó la duda, pero debe pertenecer al 'secreto económico', si esa apuesta, desde el inicio de mandato, por el arreglo de los polígonos industriales y sus accesos significa que hay, llámese en cartera o en negociaciones alguna industria; sólo sabemos que silencio 'se rueda'. No queremos levantar falsas expectativas que luego estallan las redes sociales, cuando enmudecieron ante la huida de una empresa señera a la vecina población de Marmolejo, que es algo que no me cansaré de lamentar, como la feria de la caza a la capital. La cierta estabilidad económica permite una cierta paz social.

Pero Paco Carmona no se lo adjudica así mismo, «sino al trabajo de un gran equipo de concejales y técnicos municipales por su compromiso con Andújar» Pero aquel compromiso de la campaña electoral sigue vivo, con nuevos proyectos en cartera y el firme propósito de continuar mejorando la vida de los iliturgitanos. Y ahora que llega el verano, escuela municipal para todos, discapacitados y pedanías incluidas, que hay que conciliar y ese camino no termina de despejarse ni a nivel local, ni de Comunidad Autónoma y no digamos ya con una ley estatal.