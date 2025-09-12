Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estrella, Carmona e Hidalgo con el edil de Bienestar en las obras. JUNTA DE ANDALUCÍA
El edificio, de anterior uso educativo, consta de tres plantas y tendrá una capacidad para 32 plazas

Empiezan las obras del centro de día para el Alzheimer en Andújar

Servicios sociales ·

La Junta ha destinado un total de 960.000 euros para un servicio que será referente en la provincia y muy reivindicado en la zona

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:10

La Junta destina 960.000 euros al nuevo centro de día para personas con Alzheimer de Andújar, cuyos trabajos se acaban de iniciar. El delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella, ha visitado este viernes las obras de este espacio promovido por el Ayuntamiento iliturgitano que la Junta de Andalucía financia al 100% La administración andaluza moviliza un total de 21 millones de euros en 12 proyectos de residencias y centros de día en la provincia.

Junto al alcalde de la ciudad Francisco Carmona, y acompañado por la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, Jesús Estrella subrayó la «firme apuesta» de la Junta por la creación de nuevas infraestructuras destinadas a personas mayores en la provincia. Este proyecto de Andújar se suma a otros 11 en la provincia (cinco residencias y otros centros seis centrosde día) con los que se moviliza un total de 21 millones de euros, de los que el Gobierno autonómico financia el 82%.

El delegado del Gobierno también destacó que estas obras, incluidas en la línea de ayudas que la Junta ha puesto en marcha para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad, también repercute en el territorio: «Hablamos de una financiación que se canaliza a través de empresas constructoras de Jaén que, como en el caso de Andújar, con una empresa local encargada de las obras, hacen que el valor añadido de la inversión pública también se quede en el territorio, impulsando el empleo y generando oportunidades». Estrella se refirió al refuerzo de las políticas de mayores y de dependencia, «como ocurre en este municipio, donde en los últimos 6 años, hemos pasado de 1.400 beneficiarios de dependencia a casi 2.100».

Valoración personal

El alcalde, Francisco Carmona, destacó la relevancia de esta iniciativa tanto en lo personal como en lo institucional, porque como recordó, el edificio, estuvo dedicado a la educación infantil, «seguirá cumpliendo ahora una función noble y solidaria, destinada a atender a las familias y personas afectadas por el Alzheimer».

Este centro, que se ubica en un aula del anterior colegio Félix Rodríguez de la Fuente, permitirá habilitar un recurso de referencia en la provincia de Jaén, con capacidad para 32 plazas y la incorporación de personal especializado.

