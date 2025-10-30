El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal

El Centro de Interpretación del Lince Ibérico está cerrado desde este verano. Fuentes consultadas por esta redacción, han confirmado que la empresa que gestionaba su ... funcionamiento ha entrado en concurso de acreedores.

Mientras llega la liquidación concursal, desde las oficinas del Parque Medioambiental de Ciprés, ya barajan varias alternativas para su apertura, como abrir un proceso de licitación para que otra empresa se encargue de la gestión. Otras solución transitoria es que personal de la oficina abra temporalmente. De momento, se encarga del sustento de los linces.

La génesis de este Centro de Interpretación, que permite ver a linces en cautividad, se remonta al año 2018, cuando la Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar firmaron un convenio tripartito por valor de 318.000 euros para su puesta en marcha. La Diputación de Jaén destinó 255.000 euros, un 80% del coste del proyecto, y el resto el Consistorio iliturgitano. Al final, se inauguró en febrero de 2023.

La Junta de Andalucía se encarga de darles cobijo en este Ecomuseo del Parque del Ciprés a Junta de Andalucía, cediendo las instalaciones para el Ecomuseo del Lince Ibérico de Andújar, que alienta la concienciación acerca de la importancia de la conservación de esta especie.