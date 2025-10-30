Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

VISITA GUIADA AL CENTRO DE QUE DE MOMENTO, NO SE PODRÁN REALIZAR. ANDÚJAR IDEAL

El Eco-museo del Lince Ibérico, cerrado de forma temporal

MEDIO AMBIENTE ·

La quiebra de la empresa está detrás de este hecho que se pretende solventar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:02

Comenta

El Centro de Interpretación del Lince Ibérico está cerrado desde este verano. Fuentes consultadas por esta redacción, han confirmado que la empresa que gestionaba su ... funcionamiento ha entrado en concurso de acreedores.

