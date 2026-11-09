La conversación se centraba en unas pesquisas que el interlocutor hacía sobre el escritor Manuel Andújar. No sé si le pude resolver sus interrogantes, pero ... sí me trajo a la memoria algunos momentos vividos con este enorme escritor que tuvo la generosidad de ofrecerme su amistad, un señero intelectual de admirable espectro, que era Manuel Andújar. Íntegro, cercano, afable faro, con un espíritu en el que resaltaba su dignidad y estoicismo ante el exilio y la enfermedad. Es uno de los narradores más exigentes, honestos e importantes de la literatura del exilio español de 1939, que en 1984 fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de Andújar. Y al hilo de ello escribo hoy de distinciones locales, una misma cuestión, pero en contextos diferentes.

Un Hijo Adoptivo de una población es una persona que no habiendo nacido en la misma el Ayuntamiento le concede este título honorífico por sus méritos extraordinarios, su labor profesional, su implicación social o los servicios prestados en beneficio de la localidad. Esta distinción, como otros honores municipales, tiene traducciones diferentes según se haya otorgado antes o después de la llegada de la democracia.

Franco fue nombrado en 1952 alcalde honorario de Andújar y recibió la Medalla de Oro de la ciudad en 1960; Gonzalo Queipo de Llano, fue nombrado Hijo Adoptivo y Medalla de Oro de Andújar al finalizar la Guerra Civil, en 1939. El también militar Camilo Alonso Vega, recibió los honores de Hijo Adoptivo y Medalla de Oro de Andújar en 1961. Estas distinciones fueron revocadas por el Ayuntamiento de Andújar en 2016 en aplicación de la legislación sobre memoria histórica, al igual que los honores de 'Hijos Inolvidables', otorgados en 1939 a los capitanes Santiago Cortés González y Carlos de Haya González.

En 1941 recibió la distinción de Hijo Adoptivo y Predilecto José Moreno Torres, que participó en la dirección de obras en la construcción de la presa del Jándula (entre 1927 y 1931). Este político e ingeniero, tras la Guerra Civil, asumió la jefatura de la Dirección General de Regiones Devastadas (1939-1951), desde donde impulsó la reconstrucción arquitectónica en Andújar y de un enclave tan significativo como el Santuario de la Virgen de la Cabeza, dañado severamente durante el conflicto. Moreno Torres se vinculó estrechamente con las tradiciones locales, llegando a ser Hermano Mayor de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza en los años 1944 y 1945, siendo responsable del encargo de la nueva imagen titular del santuario al escultor malagueño afincado en Granada José Navas Parejo. José Luis Moris Marrodán fue nombrado Hijo Adoptivo y Medalla de Plata de Andújar en 1962. Durante la época en que recibió esta distinción, Moris Marrodán ejercía como Director General de Administración Local en el Ministerio de la Gobernación. Jaime de Foxá y Torroba recibió el nombramiento de Hijo Adoptivo en abril de 1965. Ese mismo año se concedió a la Guardia Civil la Medalla de Oro de la ciudad 'por su heroica gesta durante el asedio al santuario'. Foxá personaje muy representativo del franquismo estuvo muy vinculado a Andújar, donde incluso contó con una casa en su sierra, en la que solía participar en monterías, escribiendo sobre ellas. Vinculado a la devoción a la patrona de la ciudad, fue Hermano Mayor de su cofradía. Ayudó a impulsar los Juegos Florales de 1960 en torno a la Recoronación 'de desagravio' de la imagen de la Virgen de la Cabeza, siendo en 1965 el primer pregonero oficial de su romería.

Al respecto de personajes y hechos significativos del franquismo en el contexto de la ciudad, es bastante la tela que hay que cortar y coser en su relato, que debe de ser desapasionado y objetivo. No se puede hacer desde la dicotomía, desde una visión sesgada, sino con un método y enfoque historiográfico, desde la perspectiva justa que requiere una época cuya impronta sigue marcando de algún modo una parte del rumbo local. Andújar, a diferencia de otros lugares, ha tenido desde que acabó la guerra civil, a lo largo de los años, un sinfín de circunstancias y situaciones que han remarcado en su piel el eco del franquismo sociológico, que, como digo, sigue asido en las entretelas locales. Es algo que la ciudad debiera superar tomando nuevas y ponderadas actitudes.

Llegados los tiempos democráticos, en cuanto a las distinciones de Hijos Adoptivos entregadas por el Ayuntamiento recordemos al músico y poeta Pablo Alcalde Higueras, al empresario Cristóbal Martínez Cano, el sacerdote Celedonio Cózar Melero, al abogado, investigador y escritor Enrique Toral Peñaranda, al doctor José Hernández Moreno. Y como decía al principio, significo hoy al escritor Manuel Culebra Muñoz, cuyo primer apellido cambió por Andújar. Con cuatro de estos distinguidos hijos adoptivos de la ciudad he tenido una fecunda amistad, lo que me ha hecho apreciar y vivir de cerca sus grandes valores, aprender de su sencillez y humanidad. Hablaremos de ellos, como de otros tantos iliturgitanos oficialmente ilustres.