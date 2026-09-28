El Día de las Personas con Edad fomentará la participación social de las personas mayores

La concejalía de Bienestar, Familia e Inclusión Social ha diseñado la programación de actividades organizadas con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, ... que se conmemora el 1 de octubre. La propuesta incluye durante todo el mes de octubre actividades centradas en la prevención, la salud, el deporte, el medio ambiente y la participación social de las personas mayores.

El concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Manuel Mezquita, ha destacado este lunes durante la presentación el papel fundamental de las personas mayores en la sociedad, señalando que «son los cimientos de nuestra comunidad» y que, gracias a su esfuerzo, trabajo y resiliencia, «han construido el presente del que hoy nosotros podemos disfrutar». Mezquita subrayó también que las personas mayores, «no son un sector pasivo de la población», sino «poderosos agentes del cambio y una fuente inagotable de memoria y guía para las nuevas generaciones».

Mezquita afirmó que los Servicios Sociales Comunitarios han diseñado esta programación con el objetivo de favorecer la autonomía, el bienestar integral, la participación social y un envejecimiento activo y saludable. La programación comenzará este jueves día 1 de octubre con el acto institucional en el patio principal del Palacio de los Niños de Don Gome, a las 10:00 horas. La jornada incluirá la lectura de un manifiesto a cargo del alumnado del Centro de Educación Permanente de Adultos, así como una muestra de los talleres de danza y dinamización musical de los Servicios Sociales Comunitarios.

Peregrinación Blanca

El día 8 de octubre, a las 9:30 horas, el salón de actos principal de la Casa de la Cultura acogerá una jornada de prevención de estafas dirigidas a personas mayores, a cargo de Javier Molina, jefe del Subgrupo de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional de Andújar. El 11 de octubre, los Servicios Sociales Comunitarios colaborarán con la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza sufragando los gastos del autobús para facilitar el traslado de las personas mayores de la residencia de Andújar al Santuario, con motivo de la Peregrinación Blanca.

El día 14 de octubre tendrá lugar una marcha intergeneracional deportiva en apoyo a la salud mental. El 20 de octubre se celebrará un taller de bombas de semillas en colaboración con el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y la asociación Ameco. La actividad tendrá lugar en Pedro de Escavias. El Palacio de los Niños de Don Gome albergará la jornada 'Los mayores, protagonistas de nuestra comunidad', centrada en el Servicio de Ayuda a Domicilio. La programación concluirá el 29 de octubre con un taller de hábitos de vida saludable para prevenir las enfermedades más prevalentes en las personas mayores.