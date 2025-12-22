Devolver la pelota

Cuando este espacio llegue a manos del lector seguro que habrá algo más importante que su contenido. Concretamente el que sí ha sido agraciado o ... no con la suerte de su décimo de la lotería. Pero no soy futuróloga y por lo tanto no puedo escribir de lo que va a pasar, sino de lo que pasó. Y paso que los políticos de Andújar, al menos lo que a la oposición se refieren, son como niños y le devolvieron la pelota al gobierno del PP, «como vosotros hicisteis en 2016 con el Presupuesto Municipal de 2017».

Buena memoria la de los socialistas, que por entonces gobernaban con los andalucistas, pero a los iliturgitanos, como el argumento de la única concejal andalucista, no le vale. Claro que los argumentos de la entonces oposición del PP al PSOE se dieron y muy diferentes a las de hoy socialistas. En efecto, el entonces portavoz de la oposición mayoritaria del PP, Jesús Estrella, esgrimía ante el presupuesto municipal de 2017 que su tramitación 'in extremis', la carencia de informes y documentación obligatoria, el poco tiempo dado para su estudio, la falta de explicaciones, y en suma la falta de participación y de transparencia, con intento de engaño incluido, constituye un ejemplo más del desgobierno y el descontrol en la gestión por parte del gobierno municipal, un año y medio después de su toma de posesión, y la absoluta falta de consideración y desprecio hacia los grupos políticos de la oposición.

Hoy, nueve años después, el PSOE saca de su archivo 'la pelota' y se la devuelve al PP, argumentando su portavoz Manuel Vázquez , que se ausentaron del debate, que el equipo de gobierno es «despótico y totalitario» al entender que le entregaron muy tarde la documentación de las cuentas. hasta únicamente 48 horas antes del pleno donde se debatían., lo que hizo responder al concejal popular de Economía que en 2022, gobernando el PSOE ellos hicieron lo mismo y aun así, presentó enmiendas.; «lo que pasa es que los grupos de la oposición no quieren esforzarse y utilizan las excusas de los malos trabajadores», y el alcalde, Francisco Carmona acusó a los grupos de la oposición de faltar respeto a la ciudadanía, porque cierto es que poco tiempo y conocimiento se puede tener cuando se vive fuera de la ciudad toda la semana, como le ocurre a la concejal andalucista o querer sumarse, como Vox, solo por ser oposición.

El abandono no justifica, sino falta de interés o dedicación; los iliturgitanos quieren saber el porqué de un no si es que lo hay de forma clarividente o simplemente porque 'no son mis presupuestos', lo que en cierta medida, es hasta lógico. Ahora que este año parece que la iluminación navideña ha tenido poco o nada que alegar, que las actividades que les vienen acompañando, casi tampoco, Todo un éxito el bono comercio, algo había que hacer para ser noticia. El gobierno municipal del PP presume de 49,6 millones de euros, superávit y una clara apuesta por el gasto social y el desarrollo , que refuerzan la igualdad y la inversión,( 172 euros por habitante en servicios sociales, muy por encima de la media nacional), manteniendo la estabilidad económica y la reducción de la deuda. Entre las novedades que contempla este presupuesto, es una inversión en el edificio de la iglesia de Santiago, cuyo convenio ha sido firmado, recientemente, con el Obispado para utilización municipal, al igual que la ampliación del convenio para las visitas guiadas, no sólo a la iglesia de Santa María la Mayor, sino conjuntamente a la de San Miguel, algo que se venía reivindicando desde hace algunos años y se había hecho 'oídos sordos.

Que el presupuesto municipal aumente en un año casi dos millones de euro y se dediquen tres millones a inversiones, es saludable, sobre todo, porque en parte va dedicado a la remodelación del Teatro Principal, que era de todo menos saludable con la falta de climatización. Llevar el debate, por parte de la oposición a videos en las redes sociales, en lugar del Salón de Plenos del Palacio Municipal es desvirtuar un debate que le atañe a los ediles, representantes de la ciudadanía y no directamente a estas, en redes, sin finalidad, que es populismo.

Lo que no es populismo, pero si popular, es que al fin haya cogido por los cuernos, por el manillar, lo de los patinetes eléctricos, después de dos atropellos, uno de bastante consideración. Aun sí y mientras no toquemos a fondo 'el bolsillo' las normas no las seguimos saltando a la torera. Y popular es:

¡Feliz Navidad¡