MANUEL FERNÁNDEZ Y FRANCISCO CARMONA, EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS MUNICIPALES. ANDÚJAR IDEAL

Devolver la pelota

OPINIÓN ·

«Que el presupuesto municipal aumente en un año casi dos millones de euro y se dediquen tres millones a inversiones, es saludable»

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 22 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

Cuando este espacio llegue a manos del lector seguro que habrá algo más importante que su contenido. Concretamente el que sí ha sido agraciado o ... no con la suerte de su décimo de la lotería. Pero no soy futuróloga y por lo tanto no puedo escribir de lo que va a pasar, sino de lo que pasó. Y paso que los políticos de Andújar, al menos lo que a la oposición se refieren, son como niños y le devolvieron la pelota al gobierno del PP, «como vosotros hicisteis en 2016 con el Presupuesto Municipal de 2017».

