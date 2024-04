El XXXIX Cross Urbano 'Virgen de la Cabeza' congregará a cientos de atletas en Andújar el 13 de abril

La concejala de Deportes, María José Fuentes, ha presentado el XXXIX Cross Urbano Virgen de la Cabeza, la prueba más antigua de las que forman el Gran Premio de Carreras Populares Jaén Paraíso Interior y que ha llegado a congregar a más de 1.000 atletas en las últimas ediciones, convirtiéndose además en la carrera que históricamente más participantes tiene en la provincia.

Según ha concretado la concejala en rueda de prensa, el cross tendrá lugar el sábado 13 de abril y consistirá en un recorrido circular con salida y meta en la avenida de Lisboa. La primera carrera se desarrollará a las 17:15 horas por un circuito reducido de 1.800 metros, en el que se incluirán a las categorías SUB 14, SUB 12 Y SUB 10. La segunda carrera será a las 18:00 horas por un circuito de 5.700 metros, en el que se incluirán al resto de categorías.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 8 de abril a las 14:00 horas y se puede realizar por internet a través de la web Cruzandolameta (www.cruzandolameta.es/ver/xxxix-cross-urbano-virgen-de-la-cabeza- --207).

Durante el mes de marzo y hasta este miércoles día 3, los corredores de la primera carrera empadronados en Andújar también han podido inscribirse a través de su colegio/club deportivo. Los dorsales se podrán retirar en la Concejalía de Deportes (altozano Maestro Serrano Plato) el 11 de abril de 9:00 a 14:30 horas. También será posible hacerlo el día 12 de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas en el Polideportivo Municipal y el día 13 en el lugar de salida de 12:00 a 16:00 horas.

El Ayuntamiento de Andújar entregará un regalo conmemorativo a los inscritos en la prueba. Los inscritos en el circuito provincial podrán recibirlo igualmente una vez finalizada la prueba, solicitando y aportando certificado de participación al correo organodeportes@andujar.es.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Concejalía de Deportes, al correo electrónico organodeportes@andujar.es o al teléfono 608 521 492.