La VII edición del Trail de la Berrea se celebrará el día 9 de noviembre

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Deportes, ha presentado junto al Club Deportivo Antorcha Andújar la séptima edición del Trail de la Berrea – Sierra de Andújar, una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo local y provincial. La cita, que se celebrará el 9 de noviembre, volverá a ser Campeonato Provincial de Trail, con el respaldo de la Federación Andaluza de Atletismo, y reunirá a más de 200 deportistas en un entorno natural de excepcional valor.

La concejal de Deportes, María José Fuentes, destacó durante la presentación la importancia de esta prueba «como referente deportivo y turístico que proyecta la imagen de nuestra sierra y de nuestro parque natural, fomentando el deporte al aire libre y el turismo activo». Fuentes agradeció la implicación del Club Deportivo Antorcha Andújar , «por su trabajo constante y su compromiso con la promoción del atletismo de montaña», y animó a la ciudadanía a participar y disfrutar de una jornada de convivencia con el deporte como protagonista.

El recorrido contará con tres modalidades adaptadas a diferentes niveles:

● Trail Largo (Maratón, 42 km): con salida desde la ermita de San Ginés hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza y regreso por el Camino Viejo hasta el pabellón ferial.

● Trail Medio (24 km): desde el poblado del Santuario hasta meta.

● Mini Trail (13 km): con salida en las inmediaciones de San Ginés y llegada también al pabellón ferial.

Todas las distancias comparten un tramo urbano final y recorrerán algunos de los enclaves más representativos del Parque Natural Sierra de Andújar, como Lugar Nuevo, o El Encinarejo, promoviendo así la puesta en valor del patrimonio natural local.

Por su parte, José María Callado, director deportivo de la prueba, subrayó que el objetivo del Trail «es abrir el deporte a todos los niveles y edades, ofreciendo distancias adaptadas tanto para deportistas experimentados como para quienes quieren iniciarse». Callado destacó también la inclusión de la categoría de discapacidad funcional, incorporada desde la segunda edición, «como una forma de fomentar la participación y la igualdad en el deporte». Además, se premiará a los tres primeros clasificados de la general masculina y femenina, a los primeros locales de cada modalidad y, como novedad, se incluirá trofeo por equipos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de noviembre, y aunque quienes se inscriban en los últimos días no podrán recibir la bolsa del corredor, «lo importante —en palabras de Callado— es ofrecer la oportunidad de participar a todo el que quiera vivir esta experiencia única en nuestra sierra».

El Trail de la Berrea – Sierra de Andújar se consolida así como un evento deportivo de referencia en la provincia, combinando deporte, naturaleza e inclusión, y reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de hábitos de vida saludable y el desarrollo sostenible de su entorno natural.

