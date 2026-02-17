Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LA SAGA ALDEHUELA POSA CON EL TROFEO Y CON EL EQUIPO CAMPEÓN. CEDIDA

Los técnicos andujareños Andrés Aldehuela, padre e hijo, logran el campeonato andaluz de fútbol sala con la selección alevín de Jaén

DEPORTES ·

El combinado jienense superó al anfitrión, Cádiz, con un gran ambiente en la final

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 17 de febrero 2026, 20:43

Comenta

Los técnicos andujareños Andrés Aldehuela Olmo y Andrés Aldehuela Cuevas, se han proclamado campeones autonómicos de Selecciones Provinciales de Fútbol Sala, con el combinado alevín ... de Jaén. Se da la circunstancia de que el primero es el hijo y primer entrenador y el segundo, su padre es el ayudante, por lo que han protagonizado un hecho muy curioso en el deporte provincial y de Andújar. Ambos han estado muy vinculados el deporte del fútbol sala en el municipio andujareño.

