Los técnicos andujareños Andrés Aldehuela, padre e hijo, logran el campeonato andaluz de fútbol sala con la selección alevín de Jaén

Los técnicos andujareños Andrés Aldehuela Olmo y Andrés Aldehuela Cuevas, se han proclamado campeones autonómicos de Selecciones Provinciales de Fútbol Sala, con el combinado alevín ... de Jaén. Se da la circunstancia de que el primero es el hijo y primer entrenador y el segundo, su padre es el ayudante, por lo que han protagonizado un hecho muy curioso en el deporte provincial y de Andújar. Ambos han estado muy vinculados el deporte del fútbol sala en el municipio andujareño.

Andrés Aldehuela Cuevas, segundo entrenador y el padre, señala para IDEAL que la experiencia ha sido muy gratificante, ya no solo por el triunfo final, 3-0, sino por el aplomo que desplegaron los chicos en la final que disputaron ante el equipo anfitrión, la selección de Cádiz, en la final disputada en la localidad del Puerto de Santa María. «El pabellón estaba lleno y con todo en contra, fue algo impresionante porque había un gran ambiente».

En la eliminatoria de cuartos de final superaron a Granada, y en las semifinales se impusieron a Málaga. El combinado provincial está conformado por jugadores de Mengíbar, Jaén y Úbeda. Este triunfo corroboró el gran momento que vive el deporte del fútbol sala en la provincia de Jaén.

El Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol Sala citó el pasado fin de semana a las mejores promesas de este deporte en las categorías benjamín y alevín