El Ska-Logistik CB Andújar Jaén Paraíso Interior naufraga a la deriva en la 3ª FEB

El Ska-Logistik CB Andújar Jaén Paraíso Interior naufraga hacia la deriva. Es el único equipo del grupo DA de la Tercera FEB que no ... ha conseguido la victoria en las nueve jornadas disputadas. Tiene a su alcance a sus más inmediatos perseguidores el CB Almería y Tu Super La Zubia de Granada. Ante los almerienses tiene pendiente el partido que se suspendió el pasado día 14 de noviembre por las goteras que la intensa lluvia provocó y en el que iban perdiendo 25-36. A los granadinos de La Zubia los recibe en enero en el último partido de la primera vuelta. Pero este domingo, el equipo que entrena Rafael del Moral, viaja a casa del líder, el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, en un derbi provincial que se presenta muy desequilibrado.

En el último partido disputado en su cancha del José Luis Fernández Méndez dio síntomas de mejoría, donde las grandes prestaciones de Facundo Dayer, José Espinal y Kitambo desarbolaron en la primera mitad a su rival El Colegio Pinar, que volteó choque en el tercer cuarto con un demoledor 8-29 que decantó el partido a favor de los malagueños, que masacraron a un rival que evaporó y se desangró ante la pérdida de fuelle y energía que allanó la victoria final de los visitantes.

La renovación de la plantilla, apenas quedan efectivos de la temporada pasada donde coqueteó, con el descenso y la escasez de rotaciones están mermando la capacidad del conjunto andujareño, otrora un referente de esta categoría. Las constantes derrotas, algunas de ellas muy abultadas, están minando la moral del equipo, aunque en el seno del conjunto valoran el gran rendimiento de la primera mitad, que debe convertirse en la senda del futuro para evitar el hundimiento de un histórico del baloncesto en Andalucía como es el CB Andújar.