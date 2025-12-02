Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

JUGADORES PUGNAN POR UN REBOTE EN EL PARTIDO QUE ENFRENTÓ AL CB ANDÚJAR CON EL COLEGIO PINAR. GONZÁLEZ

El Ska-Logistik CB Andújar Jaén Paraíso Interior naufraga a la deriva en la 3ª FEB

BALONCESTO ·

Es el único equipo de su grupo que no ha conseguido la victoria en una temporada de grandes cambios

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:17

Comenta

El Ska-Logistik CB Andújar Jaén Paraíso Interior naufraga hacia la deriva. Es el único equipo del grupo DA de la Tercera FEB que no ... ha conseguido la victoria en las nueve jornadas disputadas. Tiene a su alcance a sus más inmediatos perseguidores el CB Almería y Tu Super La Zubia de Granada. Ante los almerienses tiene pendiente el partido que se suspendió el pasado día 14 de noviembre por las goteras que la intensa lluvia provocó y en el que iban perdiendo 25-36. A los granadinos de La Zubia los recibe en enero en el último partido de la primera vuelta. Pero este domingo, el equipo que entrena Rafael del Moral, viaja a casa del líder, el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, en un derbi provincial que se presenta muy desequilibrado.

