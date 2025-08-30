Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La directiva del Iliturgi y los hijos de Laguna entregaron el recuerdo a Manuel Herrero. ILITURGI

El Real Jaén se llevó en una brillante tanda de penaltis el III Trofeo Sebastián García Laguna

FÚTBOL ·

El Iliturgi 2016 CF llevó hasta el límite a los capitalinos durante los 90 minutos que acabó con empate sin goles

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

FÚTBOL

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:23

El Iliturgi 2016 CF llevó hasta el límite a los capitalinos durante los 90 minutos que acabó con empate sin goles

El Real Jaén CF se llevó en una memorable tanda de penaltis el III Torneo Memorial Sebastián García Laguna, en un choque donde su oponente, el Iliturgi 2016 CF le plantó cara y supo aguantar las acometidas del conjunto capitalino, sobre todo en los instantes finales donde los jienenses intensificaron el asedio sobre la meta defendida por el local Pozo.

Los noventa minutos reglamentarios acabaron con el resultado inicial de 0 a 0 en un choque disputado con pasión este viernes en el campo José Luis Mezquita con gran ambiente en las gradas. El memorial no se pudo disputar en el campo que da nombre al homenajeado, por el pésimo estado del césped, un mal endémico que acecha a este estadio, y que sigue sin resolverse.

En la previa del choque se vivieron momentos emotivos. Los biznietos de Sebastián García Laguna hicieron el saque de honor y la directiva del conjunto iliturgitano le entregó al entrenador del Real Jaén, Manuel Herrero, una foto de su etapa de juvenil en el conjunto azulgrana, cuando era entrenado por el propio Laguna.

Ya, en los albores del partido el Iliturgi trató de descoser a los capitalinos con la velocidad endiablada por las bandas, pero pronto el Real Jaén empezó a tomar las operaciones ante un oponente que se acorazó con un trabajo de presión en bloque bajo. En la primera parte, el meta Pozo solo tuvo que intervenir en una ocasión.

Tras la reanudación, el Real Jaén aumentó el ritmo del partido, intensificó su dominio y sacó a su artillería pesada. Pero las piernas frescas de los jóvenes valores del Iliturgi, las intervenciones de Pozo y la falta de precisión del delantero jienense Pablo García con la testa impidieron el triunfo del equipo de mayor categoría.

En la tanda de penaltis, el Real Jaén se impuso por 7 a 8 en lo que supuso una oda al descaro y el talento en los lanzamientos por parte de los peloteros de ambos equipos, contagiados por el espíritu del osado y exuberante Laguna. El Iliturgi dejó una gran impresión entre su parroquia, antes de iniciar la liga en la Primera Provincial en Sabiote.

Te puede interesar

