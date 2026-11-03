El Real Jaén B convierte en 'terrenal' al Iliturgi

El Real Jaén B infligió este lunes un severo correctivo al Iliturgi en el Sebastián Barajas, 4-0, le desprende de su condición de invicto ... y le convierte en un equipo más 'terrenal', porque hasta la fecha se había mostrado como un equipo intratable, porque doblegada despiadadamente a sus rivales. Eso sí, el equipo de Rodri sigue líder, y esta derrota le va a servir como lección de cara a los próximos compromisos, donde tendrá la oportunidad de resarcirse y seguir comandando el grupo de la Primera Andaluza de Jaén.

El contundente resultado no reflejó lo visto en el campo, porque los dos equipos mostraron intensidad y empaque, pero los filiales capitalinos estuvieron más certeros en los metros finales, todo lo contrario de su rival, que malgastó claras ocasiones de gol, en un choque donde el trío arbitral no estuvo a la altura de un choque de alto voltaje, hecho que desconcertó más a los visitantes, que incurrieron en desconexiones, ante un rival más joven, que demostró un gran nivel.

La primera mitad discurrió sin un dominador claro, ya que los dos equipos buscaron a sus contrincantes en las áreas, con una fuerte presión alta, y donde la garra y el temperamento suplieron a la brillantez y la calidad de los dos conjuntos, hasta que en las postrimerías de este acto, el local Pablo Águila culminó una gran jugada de su equipo en un periodo donde no abundaron las ocasiones. Fue un tanto psicológico, que cambió el devenir del choque.

Tras el descanso, el Iliturgi salió decidido en busca del empate, creó peligro en los primeros compases, pero no fue el día de sus delanteros, que a diferencia de otros choques, no estuvieron finos de cara a la portería rival. Sin embargo, a la contra, el Jaén B agrandó la distancia por medio de Masa. El tanto desconcertó a los azulgranas, que en el minuto 62 recibieron otro palo, en un penalti transformado por Pablo González. Los de Rodri sacaron su orgullo y cercaron de nuevo el área local, pero el choque ya estaba decantado. El definitivo 4 a 0 de Molin resultó anecdótico.

Este resultado mete de lleno en la pelea por la lucha del ascenso al Real Jaén B de Edu Soto que ha cogido confianza tras este contundente triunfo ante un gran rival. Además, el filial anda espoleado por el buen momento que atraviesa el primer equipo. Por cierto, su entrenador, el iliturgitano Manuel Herrero, presenció la segunda mitad, tras la victoria de su equipo ante el Algeciras. A través de IDEAL le deseó al equipo de su ciudad natal el retorno a la categoría nacional del fútbol.