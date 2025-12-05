El próximo viernes día 12 de diciembre se celebra el 40 aniversario de la Gala del Deporte de Andújar

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado oficialmente el 40 aniversario de la Gala del Deporte, una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo local, ... que se celebrará el próximo 12 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Salón de Actos de SAFA.

La concejal de Deportes, María José Fuentes, ha destacado durante la presentación que se trata de «un evento muy especial para nuestra ciudad y para todas las personas que forman parte de nuestro deporte», subrayando el orgullo que supone alcanzar cuatro décadas de reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el trabajo de deportistas, clubes y entidades.

«Desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con el deporte base y con el impulso de actividades que fortalecen la vida social y educativa de Andújar», ha señalado Fuentes, quien ha explicado que esta edición será un homenaje a toda la trayectoria vivida durante estos 40 años, con un recorrido por la historia de la gala y el reconocimiento a quienes han dejado huella en el deporte local.

● Nominados a Mejor Deportista Local

- Rubén Lozano ValdIvias (Andújar Fútbol Sala)

- Hugo Vico (Club Arquero de Andújar)

- Andrea Callado Romera (Club Antorcha)

- Jaime Pérez Cabello (Club Baloncesto Andújar)

- Sergio Romero Toribio (Club Deportivo Raíces)

- Julio Campos (Ilturgi)

- Juan Manuel Pulido (Club Sierra de Andújar)

- Nerea Montijano Sequera (Club de Natación)

- José Castillo Gómez (Tenis Isturgi)

- Lucas García Cámara (Club Betis Iliturgitano)

El nombre del ganador se determinará el mismo día de la gala tras su presentación al órgano de gestión de deportes y se dará a conocer en directo durante el acto.

● Premios destacados

Entre los galardones que se entregarán este año figuran:

- Mejor Deportista Provincial: Susana Martín, campeona de España de pádel de menores.

- Premio Deporte y Superación: Luciano Díaz, medallista en los Juegos Mundiales de Personas Trasplantadas.

- Mejor Deportista Andaluz: Juan Bautista Castilla «El Chamba», campeón del¡ mundo Ultraman 2024 y subcampeón del mundo en 2025.

- Mejor Evento: La Clásica Jaén Paraíso Interior.

- Premio Deporte y Empresa: La Casa Azul, por su implicación y patrocinio con el deporte local.

- Mejor Club Local: Club Andújar Fútbol Sala, por su 40 aniversario.

- Mejor Club Andaluz: Club Andaluz de Huelva, campeón de España de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual.

- Mención Especial: Peña Real Madrid de Andújar, por su 100 aniversario.

La concejal de Deportes ha concluido invitando a toda la ciudadanía a participar en esta gran celebración: «Os esperamos el próximo 12 de diciembre para celebrar juntos la gran fiesta del deporte en Andújar».