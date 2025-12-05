Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Fuentes posa con el cartel de esta edición especial. ,A. A.

El próximo viernes día 12 de diciembre se celebra el 40 aniversario de la Gala del Deporte de Andújar

DEPORTES ·

El Ayuntamiento reconoce cuatro décadas de trayectoria deportiva, donde habrá homenajes muy especiales

ANDÚJAR IDEAL

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:15

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado oficialmente el 40 aniversario de la Gala del Deporte, una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo local, ... que se celebrará el próximo 12 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Salón de Actos de SAFA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  2. 2 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  3. 3 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  4. 4 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  5. 5 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  6. 6 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  7. 7 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  8. 8 Registrado un terremoto de 4,8 sentido en varias provincias de Andalucía
  9. 9 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  10. 10 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El próximo viernes día 12 de diciembre se celebra el 40 aniversario de la Gala del Deporte de Andújar

El próximo viernes día 12 de diciembre se celebra el 40 aniversario de la Gala del Deporte de Andújar