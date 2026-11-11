El powerlifter andujareño Rubén Martínez, se sitúa en la élite internacional

El powerlifter andujareño, Rubén Martínez Hoyo, se acaba de coronar subcampeón del mundo en el campeonato master disputado en la ciudad estadounidense de Nevada. Junto ... al subcampeonato mundial en su categoría, Rubén ha conseguido bronce en sentadilla y plata en peso muerto.

El powerlifter es una modalidad de fuerza donde se realizan las sentadillas, press de banca y el peso muerto. Se premian las tres disciplinas por separado y el conjunto de las tres. Rubén lleva ya nueve años dedicándose a esta modalidad y no es el primer éxito internacional que consigue, porque fue subcampeón europeo a principios de este año en Finlandia, en un campeonato donde agarró el oro en sentadillas. Allí el atleta obtuvo tres medallas -oro, bronce y plata en la suma total- consolidando una actuación de alto nivel que situó a España y, especialmente, a Andújar, en una posición destacada dentro del panorama internacional de esta disciplina. También se ha proclamado campeón de España en Master absoluto. Ostenta tres récords de España.

Rubén trabaja de monitor en el gimnasio de la piscina cubierta de Andújar y ha recibido una multitud de elogios de su alumnado. Este arropo le da mucha fuerza y ánimos para competir con garantías y éxitos. Además, ha recibido un reconocimiento del Ayuntamiento, tras el oro europeo alcanzado en Finlandia. Fue recibido por el alcalde, Francisco Carmona.

Este andujareño compagina su trabajo con un duro entrenamiento diario que le permite alcanzar este alto nivel competitivo. Sus próximos retos a nivel deportivo son el europeo de Malta y el mundial de finales de 2027 en Canadá, a donde no sabe si irá. Consigue algunos gastos para los viajes a través de la marca de una asociación de powerlifter. Cuando empezó a dedicarse a esta disciplina no pensó que llegaría tan lejos, «pero a base de sacrificio y trabajo han llegado los frutos», apostilla. Su constancia y superación están teniendo en este caso sus resultados.

Estos logros están marcando un hito en el deporte andujareño y provincial y demuestra que incluso disciplinas menos conocidas requieren un enorme trabajo para alcanzar la excelencia.