Miguel Ángel Martínez Tajuelo gana la plata por parejas en la World Boccia Challenger 2026

La trayectoria deportiva del iliturgitano Miguel Ángel Martínez Tajuelo sigue siendo prolífica y parece que no tiene límite ni techo. Una vez que terminó su ... periplo exitoso en la natación adaptada, se enroló en la modalidad de boccia y acaba de conseguir la medalla de plata en la competición por parejas del World Boccia Challenger 2026, celebrado en El Cairo (Egipto), junto a Elena Valencia.

Miguel Ángel fue convocado por la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, Fedpc para representar a España en esta competición, donde comenzó con tropiezo al ser eliminado en fase de grupos de la competición individual. El deportista de Andújar supo reponerse, sacando su mejor juego junto a su compañera de Navarra, Elena Valencia. Juntos hicieron el tándem perfecto que les llevaría a disputar la final contra el país anfitrión, Egipto, en un encuentro vibrante que al final se decantó para los jugadores egipcios.

Miguel Ángel Martínez Tajuelo llevaba sin subirse al pódium ocho años tras dejar la natación de alto nivel en el año 2023. Descubrió un nuevo reto y tras el periodo de adaptación a una nueva modalidad deportiva, el laureado nadador paralímpico ha vuelto a exhibir su faceta más competitiva para alcanzar la medalla plata en El Cairo y ofrecer de nuevo su mejor versión en una nueva disciplina como es la boccia, un deporte paralímpico de precisión y estrategia, muy parecido a la petanca, diseñado para personas con parálisis cerebral, daño cerebral o discapacidad física severa.