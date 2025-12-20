El joven ajedrecista Ángel Salas Relaño se alza con el prestigioso trofeo 'Peón de Oro' 2025
DEPORTES ·Se ha consolidado como una de las promesas más firmes del ajedrez provincial y autonómico
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Sábado, 20 de diciembre 2025, 13:46
El Club de Ajedrez Jándula ha anunciado oficialmente la concesión de su máxima distinción anual, el trofeo 'Peón de Oro', al canterano Ángel Salas Relaño. ... Este galardón reconoce la extraordinaria trayectoria del joven deportista durante la temporada 2025, en la que se ha consolidado como una de las promesas más firmes del ajedrez provincial y autonómico.
El reconocimiento llega tras un año de resultados sobresalientes. Entre los hitos que han llevado a Ángel Salas a obtener este trofeo destacan ser designado el mejor jugador escolar del Club Jándula en el Campeonato de Menores de Andalucía y los campeonatos ampeón de Jaén en categoría Sub-14 y del Circuito Provincial de Ajedrez Sub-14. También resultó primer clasificado Sub-14 en el Torneo Juvenil de Jaén y consiguió ser campeón de la XXXI edición del torneo Escuela de Ajedrez Jándula.
Un ejemplo para la cantera
El Club Jándula subraya no solo los resultados técnicos, sino también el esfuerzo, los valores y la dedicación que Ángel demuestra en cada juego. Con la entrega de este 'Peón de Oro', el club reafirma su compromiso con la formación de jóvenes talentos y el impulso del ajedrez en la comarca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión