ANGEL SALAS POSA EN EL CENTRO CON EL TROFEO. ANDÚJAR IDEAL

El joven ajedrecista Ángel Salas Relaño se alza con el prestigioso trofeo 'Peón de Oro' 2025

DEPORTES ·

Se ha consolidado como una de las promesas más firmes del ajedrez provincial y autonómico

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 20 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

El Club de Ajedrez Jándula ha anunciado oficialmente la concesión de su máxima distinción anual, el trofeo 'Peón de Oro', al canterano Ángel Salas Relaño. ... Este galardón reconoce la extraordinaria trayectoria del joven deportista durante la temporada 2025, en la que se ha consolidado como una de las promesas más firmes del ajedrez provincial y autonómico.

