El joven ajedrecista Ángel Salas Relaño se alza con el prestigioso trofeo 'Peón de Oro' 2025

El Club de Ajedrez Jándula ha anunciado oficialmente la concesión de su máxima distinción anual, el trofeo 'Peón de Oro', al canterano Ángel Salas Relaño. ... Este galardón reconoce la extraordinaria trayectoria del joven deportista durante la temporada 2025, en la que se ha consolidado como una de las promesas más firmes del ajedrez provincial y autonómico.

El reconocimiento llega tras un año de resultados sobresalientes. Entre los hitos que han llevado a Ángel Salas a obtener este trofeo destacan ser designado el mejor jugador escolar del Club Jándula en el Campeonato de Menores de Andalucía y los campeonatos ampeón de Jaén en categoría Sub-14 y del Circuito Provincial de Ajedrez Sub-14. También resultó primer clasificado Sub-14 en el Torneo Juvenil de Jaén y consiguió ser campeón de la XXXI edición del torneo Escuela de Ajedrez Jándula.

Un ejemplo para la cantera

El Club Jándula subraya no solo los resultados técnicos, sino también el esfuerzo, los valores y la dedicación que Ángel demuestra en cada juego. Con la entrega de este 'Peón de Oro', el club reafirma su compromiso con la formación de jóvenes talentos y el impulso del ajedrez en la comarca.