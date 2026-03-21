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AMBAS ESCUADRAS CELEBRAN LOS TÍTULOS CONSEGUIDOS ANTE UN GRAN RIVAL DE AHÍ QUE LA GESTA TENGA MÁS DIMENSIÓN. ANDÚJAR IDEAL

Jornada memorable para el Andújar Fútbol Sala

DEPORTES ·

Sus equipos Benjamín A e Infantil A se proclaman campeones provinciales en un doblete heroico porque han doblegado en ambas ocasiones al todopoderoso Jaén Paraíso Interior

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 21 de marzo 2026, 18:28

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Este sábado ha sido memorable para el deporte base en Andújar e histórico para una institución veterana como es el Andújar Fútbol Sala, que recoge ... sus frutos a un trabajo denodado y coencienzudo.

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