Jornada memorable para el Andújar Fútbol Sala
DEPORTES ·Sus equipos Benjamín A e Infantil A se proclaman campeones provinciales en un doblete heroico porque han doblegado en ambas ocasiones al todopoderoso Jaén Paraíso Interior
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Sábado, 21 de marzo 2026, 18:28
Este sábado ha sido memorable para el deporte base en Andújar e histórico para una institución veterana como es el Andújar Fútbol Sala, que recoge ... sus frutos a un trabajo denodado y coencienzudo.
Sus equipos Benjamín A e Infantil A, se han proclamado campeones provinciales en Bailén tras superar ambos a un potencia en el fútbol sala nacional como es el Jaén Paraíso Interior en unas choques vibrantes, titánicos y no exentos de emoción.
La garra, el compromiso y el alto nivel de los jugadores de ambos conjuntos y de su equipo técnico han catapultado al Andújar Fútbol Sala a conseguir esta dobe gesta de oro que testimonia el incalculable valor de su cantera que ha logrado un legendario y épico doblete para el delirio de toda la familia de este club que preside Enrique Guerrero.
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