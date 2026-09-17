Una iniciativa fomenta en Andújar la inclusión social a través del deporte

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva edición de 'Deportodos', las escuelas deportivas adaptadas e inclusivas, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a ... la práctica deportiva a niños que presentan dificultades y necesitan una atención adaptada. Esta Escuela Municipal de Multideporte Adaptado, nació en septiembre del año pasado con la intención de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte y fomentar la inclusión social a través de la actividad física.

El programa ha comenzado en el Pabellón Ferial con la presencia del alcalde, Francisco Carmona, acompañado por la concejal de Deportes, María José Fuentes, y cuenta en esta edición con alrededor de 20 participantes distribuidos en dos grupos, con sesiones de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00 horas.

Objetivos

Durante el inicio de las actividades, Carmona señaló que lo que se pretende es que todos tengan las mismas oportunidades, «y que ellos puedan funcionar también destacando el papel del deporte como herramienta para favorecer el desarrollo y la participación de todos los niños», enfatizó el regidor.

Deportodos ya se desarrolló el pasado año y esta propuesta se suma a las iniciativas de inclusión impulsadas durante los últimos años. En este sentido, el primer edil andujareño destacó también las escuelas de inclusión y la escuela de educación especial desarrolladas durante el verano, junto a otras escuelas y actividades estivales. «Seguimos apostando por que todos los niños de Andújar tengan las mismas oportunidades», afirmó,

Las escuelas Deportodos ofrecen así un espacio de práctica deportiva adaptada, convivencia y participación, con actividades planteadas para responder a las necesidades de los participantes y favorecer su desarrollo a través del deporte.