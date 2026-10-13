El Iliturgi es un vendaval y despacha los partidos con una autoridad incontestable

El Iliturgi 2016 CF es un vendaval. Acumula siete victorias en otros tantos partidos y sigue líder en solitario en la Primera División Andaluza Provincial. ... La UD Carolinense sigue empeñada en mantenerle el pulso a los pupilos de Rodri que no tienen techo.

El pasado puente festivo despacharon los dos envites con sendos triunfos ante el Castellar Íbero, 0-3, y este lunes 4-0, en su estadio del José Luis Mezquita frente al CA Bailén 1808, donde los iliturgitanos solventaron el choque con una superioridad pasmoso donde en la segunda parte desarrolló un juego más práctico y vistoso, para desarbolar a un equipo bailenense que desde los primeros instantes se agazapó en su parcela, para al final claudicar ante el poderío de los andujareños que afrontaron el partido con importantes bajas, que apenas se notaron por la profundidad de la plantilla y por el compromiso mostrado por todos sus futbolistas.

El técnico iliturgitano Rodri se muestra cada vez más contento con la evolución de su equipo y quiere que en todo momento mantenga la tensión competitiva que le permita conseguir el ascenso directo a División de Honor Andaluza. «Somos conscientes de que ese es nuestro objetivo, pero aún queda mucho camino, pero es bueno conseguir estos puntos, porque pueden llegar los malos resultados». La siguiente escala del equipo andujareño es este domingo ante el Inter de Jaén en el Sebastián Barajas y a la semana siguiente pisará el José Luis Mezquita un rival ya de entidad, el Begíjar.

Rodri ve a todos sus futbolistas enchufados y sabe que cualquier futbolista puede cumplir su cometido en ausencia de sus compañeros. «Cuando acompañan los resultados, el físico y la moral responden y esperamos seguir en esta línea», manifiesta. No todo iban a ser alegrías para el que fuera futbolista del Linares, que ha mostrado su tristeza por la destitución de Alberto González como técnico del Albacete Balompié, con el que vivió temporadas memorables en la ciudad minera.