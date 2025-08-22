El Iliturgi y el Real Jaén rendirán un homenaje a la figura de Sebastián García Laguna

Ambos equipos se medirán el próximo viernes día 29 de agosto en el trofeo que recuerda a uno de los iconos del fútbol de Andújar

El Ayuntamiento de Andújar y el Iliturgi CF han presentado este viernes la III edición del Trofeo Sebastián García Laguna, que este año enfrentará al equipo local con el Real Jaén CF. El partido se disputará el viernes 29 de agosto, a las 20:30 horas, en el Estadio José Luis Mezquita, y se enmarca en el reconocimiento a la labor deportiva y humana de Sebastián García Laguna, referente del fútbol andujareño, un jugador que marcó una época por su enorme calidad y el despliegue de talento al encarnar la figura del extremo endiablado, una especie en extinción en el fútbol moderno.

Durante el acto de presentación, el edil Antonio Torres reiteró el respaldo municipal a este evento: «Que supone un homenaje a la memoria de una figura esencial para nuestro fútbol y, al mismo tiempo, una oportunidad para disfrutar de un encuentro de gran nivel», señaló Torres,

En nombre del Iliturgi, el vicepresidente Manuel Cardeñas recordó la motivación de la directiva para mantener vivo el torneo: «Queremos engrandecer este trofeo porque Sebastián García Laguna fue, para muchos, un auténtico maestro en lo deportivo y en lo personal», señaló Cardeñas.

El entrenador del Iliturgi, Sergio Galisteo, puso de relieve la ilusión de la plantilla ante el privilegio de medirse al Real Jaén, «afrontamos este encuentro con el deseo de que se convierta en una auténtica fiesta del fútbol en Andújar», deseó el técnico cordobés.

Por su parte, el técnico del Real Jaén, Manuel Herrero, natural de Andújar, agradeció la invitación, porque para él representa un honor regresar a su ciudad con el equipo que representa en la formación. «Sebastián García Laguna fue fundamental en nuestra formación y estar en este homenaje tiene un gran valor personal y deportivo», señaló Herrero quien estuvo bajo las órdenes de Laguna en su etapa de juvenil, antes de dar el salto a la élite.

Finalmente, Raúl García Laguna, hijo del homenajeado, trasladó el agradecimiento de la familia al comprobar que el nombre de su padre sigue unido al deporte de Andújar.