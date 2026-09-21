El Iliturgi firma un pleno de victorias en el inicio liguero

El Iliturgi CF 2016 confirma las grandes sensaciones tras conformar una rutilante plantilla para encarar el ascenso a la División de Honor Andaluza y cuenta ... sus tres primeros compromisos por victorias. Tan solo el Real Jaén B CF (líder provisional por mejor diferencia general de goles) le sigue la estela.

Este domingo superó en el estadio de Los Halcones-Carlos Romero a la UD Cazorla, 0-2, en un choque donde tocaba ponerse el traje de faena y los pupilos de Rodri mostraron su lado más práctico y aguerrido para sacar adelante un choque en un campo, que últimamente se le estaba atragantando. Los azulgranas tiraron de oficio y la calidad de sus futbolistas en momentos puntuales del partido le bastaron para doblegar a un combativo y entusiasta Cazorla que nunca le perdió la cara al choque.

En la acción del primer tanto intervinieron en la génesis y en la materialización dos futbolistas en estado de gracia. El lateral-extremo Juanjo llegó hasta la línea de fondo en el minuto 22 y su centro lo aprovechó el joven talentoso Jago para empalmar el balón a la red, cuando llegaba desde la segunda línea. El Iliturgi rompió las hostilidades ante un rival que le salió respondón. Con la ventaja mínima de los andujareños se llegó al descanso.

Tras la reanudación, los cazorleños merodearon más el área de la meta defendida por Pozo, que solventó bien el trabajo, secundado por el trabajo defensivo de los suyos. El Iliturgi vino con la lección aprendida de otros años, sabedores de que a balón parado y con balones colgados al área, su rival entrañaba peligro. En medio de la incertidumbre, Neki abrió las diferencias en el marcador en el minuto 71, para sentenciar el choque con un certero disparo. El Cazorla lo siguió intentando, pero los iliturgitanos pudieron abrir distancias en el marcador.

El Iliturgi cobra moral y ánimo tras este triunfo y se apresta a afrontar los dos próximos partidos en casa consecutivos con tranquilidad y garantías ante el Tugia y el Campillo del Río.