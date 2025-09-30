El Iliturgi empieza a ver brotes verdes en la temporada tras un inicio dubitativo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 30 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

El Iliturgi 2016 CF ya empieza a medorear los puestos de privilegio de la Primera Andaluza de Jaén, tras enlazar dos victorias consecutivas que, de momento, disipan el inicio dubitativo de los de Sergio Galisteo.

El pasado domingo se impuso en su estadio del José Luis Mezquita, 2-0 a un rocoso, impetuoso pero cándido Linares Deportivo B, con un tanto en cada acto, donde el talento los locales despachó a los linarenses, que plantaron cara durante todo el choque, pero que al final claudicaron ante la calidad de los iliturgitanos.

El Iliturgi llevó la iniciativa en los primeros compases del choque, pero estuvo carente de clarividencia en los metros finales, ante un rival que se fue creciendo con el paso de los minutos, aunque se mostró inofensivo en el área local, pese a los intimidaciones y desbordes por banda de su extremo Justin. Un penalti muy discutido por los visitantes abrió las hostilidades en los instantes postreros de la primera mitad. Julio adelantó desde los 11 metros al Iliturgi, y permitió que su equipo disfrutara de esa renta mínima al descanso.

Tras la reanudación, el choque ganó en aliciente y atractivo, por el Linares B buscó desde los comienzos de la segunda mitad el gol de la igualada, obligando al Iliturgi a un gran repliegue defensivo. Pero los huecos que le dejó su osado rival, se convirtieron en tesoro y potosí para la agudeza y perspicacia de los locales que se aproximaron con rapidez y precisión a la meta defendida por Toni. Mario Pérez avisó a bocajarro de la sentencia posterior en una gran jugada de tiralíneas del Iliturgi remachada a la red por Antón a 10 minutos del final, estableciendo el 2-0 definitivo.

El conjunto iliturgitano tendrá su reválida este domingo en el campo de San Blas de Villanueva del Arzobispo, un equipo que ha empezado como un rayo la competición. Será un comprometido envite donde tendrá la oportunidad de confirmar la mejoría y asentarse en la parte noble de la clasificación.