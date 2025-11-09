La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches

El Iliturgi 2016 CF se abona al sufrimiento y se agarra al talento de sus jugadores más descollantes para desnivelar los partidos que se les ... comprometen, por el oficio contraponen sus rivales. Así ha sucedido en esta cita matutina dominical, donde el equipo del conjunto de Sergio Galisteo, hoy sancionado, regresó a la senda del triunfo tras doblegar a un correoso y combativo CD Vilches, 2-0, en la vuelta del equipo al campo del Sebastián García Laguna, cuyo lamentable estado del césped desaconseja la práctica del fútbol. Una genalidad de Julio Campos abrió el camino del triunfo a los azulgrana mediada la segunda mitad, que les permite seguir a la estela del Atlético Jaén y del Carolinense, tras dos empates consecutivos.

La primera parte de choque resultó mohína y mustia, con un Iliturgi incapaz de descoser al entramado de su disciplinado rival y dificultado por lo impracticable del terreno de juego. Los azulgrana se montaron a lomos de sus jugadores más desequilibrantes, Cayuela y Julio Campos, que no fueron suficientes para doblegar a un rival que estaba muy cómodo en e campo.

Tras el descanso, el choque ganó en incertidumbre y vistosidad. El disciplinado y belicoso Vilches se estiró y a la contra generó peligro en el área del meta local Pozo, que tuvo que intervenir nada más iniciarse la reanudación, tras una gran jugada del Vilches. Pasaban los minutos y el desasosiego empezaba a apoderarse de los azulgranas, hasta que en minuto 69, Julio Campos, recogió un balón dentro del área y tras acomodárselo, dibujó una gran parábola con el esférico que durmió en la escuadra de la portería rival. De nuevo, Julio, como ante el Tugia, desatascó un partido que se ponía peliagudo.

Pero pudo nivelar a renglón seguido el Vilches, en otra contra, pero en la postrimerías de choque Víctor estableció el segundo tanto definitivo, que le dio al equipo una reconfortante victoria, también llena de inquietud. El Iliturgi sigue en la lucha por el ascenso directo a División de Honor.