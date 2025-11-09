Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

SALUDO DE AMBOS EQUIPOS DONDE SE PUEDE VER EL MAL ESTADO DEL TERRENO DE JUEGO. GONZÁLEZ

La genialidad de Julio Campos encamina el triunfo del Iliturgi ante el Vilches

FÚTBOL PRIMERA PROVINCIAL DE JAÉN ·

El tanto del azulgrana, mediada la segunda parte, abrió la victoria en un partido que se le estaba poniendo espinoso, donde hubo que sufrir para evitar una nueva igualada

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

El Iliturgi 2016 CF se abona al sufrimiento y se agarra al talento de sus jugadores más descollantes para desnivelar los partidos que se les ... comprometen, por el oficio contraponen sus rivales. Así ha sucedido en esta cita matutina dominical, donde el equipo del conjunto de Sergio Galisteo, hoy sancionado, regresó a la senda del triunfo tras doblegar a un correoso y combativo CD Vilches, 2-0, en la vuelta del equipo al campo del Sebastián García Laguna, cuyo lamentable estado del césped desaconseja la práctica del fútbol. Una genalidad de Julio Campos abrió el camino del triunfo a los azulgrana mediada la segunda mitad, que les permite seguir a la estela del Atlético Jaén y del Carolinense, tras dos empates consecutivos.

