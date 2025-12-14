Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LOS DEPORTISTAS E INSTITUCIONES GALARDONADAS POSAN CON LAS AUTORIDADES. A. A.

La Gala del Deporte de Andújar alcanza los 40 años de andadura reconociendo la constancia y excelencia

DEPORTE Y SOCIEDAD ·

A los destacados deportistas y clubes locales se les han unido en esta efemérides Luciano Díaz y a Juan Bautista Castilla 'Chamba ,campeón del mundo de Ultraman 2024 y subcampeón del mundo en 2025

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

DEPORTES

Domingo, 14 de diciembre 2025, 13:22

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar celebró el pasado viernes en el salón de actos de la SAFA la 40ª edición de la Gala del Deporte, una ... de las citas más emblemáticas del calendario deportivo local, que este año ha adquirido un carácter especialmente conmemorativo al cumplirse cuatro décadas de reconocimiento público al esfuerzo, la constancia y la excelencia deportiva en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en la Lancha de Cenes
  2. 2 Aemet pide extremar la precaución con aviso naranja por tormentas en Granada con hasta 80 l/m2
  3. 3 Aemet eleva a aviso naranja por fuertes tormentas varios puntos de la provincia de Granada
  4. 4

    Granada inaugura la Puerta Real del turismo
  5. 5 Largas colas en los puntos de vacunación contra gripe y covid en centros comerciales
  6. 6 La última función de Héctor Alterio, el gigante escénico del exilio argentino
  7. 7 Intenta llevarse a su hija de un centro de menores de Granada después de que le quitaran la custodia por desamparo
  8. 8 La muerte del pequeño Lucas entre la sospecha de maltrato y silencio
  9. 9 El pueblo de Granada que sorteará 20 cestas valoradas en 10.000 euros entre sus vecinos
  10. 10 Pacheta denuncia graves insultos de la afición del Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Gala del Deporte de Andújar alcanza los 40 años de andadura reconociendo la constancia y excelencia

La Gala del Deporte de Andújar alcanza los 40 años de andadura reconociendo la constancia y excelencia