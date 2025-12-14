La Gala del Deporte de Andújar alcanza los 40 años de andadura reconociendo la constancia y excelencia

El Ayuntamiento de Andújar celebró el pasado viernes en el salón de actos de la SAFA la 40ª edición de la Gala del Deporte, una ... de las citas más emblemáticas del calendario deportivo local, que este año ha adquirido un carácter especialmente conmemorativo al cumplirse cuatro décadas de reconocimiento público al esfuerzo, la constancia y la excelencia deportiva en la ciudad.

El acto congregó a representantes del tejido deportivo andujareño, clubes, deportistas, entidades colaboradoras, empresas y familiares, en una velada que sirvió para rendir homenaje a la trayectoria colectiva del deporte local y a las personas que lo han impulsado durante estos 40 años.

En el transcurso de la gala se dio a conocer el nombre del Mejor Deportista Local, distinción que recayó en Hugo Vico García, del Club Arqueros Andújar, tras la deliberación del órgano de gestión deportiva. El jurado ha valoró especialmente su evolución deportiva, su dedicación al alto rendimiento y su proyección dentro y fuera del ámbito local.

Durante su intervención, la concejala de Deportes, María José Fuentes, subrayó que esta edición «supone un homenaje a toda la trayectoria vivida desde la creación de la Gala del Deporte», destacando que «desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con el deporte base, con el deporte inclusivo y con el trabajo constante de clubes, técnicos y personal de las instalaciones deportivas municipales».

Por su parte, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, puso en valor el deporte como «una herramienta educativa y social de primer orden», agradeciendo la implicación de deportistas, familias, clubes y empresas que, a lo largo de estas cuatro décadas, han contribuido a consolidar la Gala del Deporte como un referente en la ciudad.

La gala incluyó la entrega de numerosos galardones que reflejan la diversidad y riqueza del deporte andujareño. Entre ellos, Susana Martín fue designada como Mejor Deportista Provincial por su trayectoria en el pádel; el Club Andújar Fútbol Sala recibió el reconocimiento a Mejor Club Local, coincidiendo con su 40 aniversario; y la Peña Real Madrid de Andújar ha sido homenajeada con una Mención Especial por su trayectoria histórica.

El premio Deporte y Superación recayó en Luciano Díaz, medallista en los Juegos Mundiales de Personas Trasplantadas, mientras que el galardón Deporte y Empresa fue otorgado a La Casa Azul, por su implicación y patrocinio del deporte local. Asimismo, el Club Deportivo Técnicos Al-Ándalus de Huelva fue reconocido como Mejor Club Andaluz, tras proclamarse campeón de España de fútbol sala para personas con discapacidad intelectual.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento que se le tributó a Juan Bautista Castilla 'Chamba', distinguido como Mejor Deportista Andaluz, campeón del mundo de Ultraman 2024 y subcampeón del mundo en 2025, ejemplo de esfuerzo, superación y compromiso con el deporte como forma de vida.

La 40ª Gala del Deporte de Andújar ha vuelto a demostrar el firme respaldo del Ayuntamiento al deporte como pilar fundamental de la vida social y educativa del municipio, cerrando una edición histórica que mira al futuro sin perder de vista el camino recorrido durante estos 40 años.