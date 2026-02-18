Cruce de reproches entre gobierno y oposición por las goteras de los recintos deportivos en Andújar

Las goteras en el pabellón polideportivo José Luis Fernández han desatado la 'tormenta política'. Andalucía Por Sí achaca esta incidencia a, «la incapacidad del ... equipo de gobierno para gestionar y anticipar problemas perfectamente conocidos», al ponderar que las goteras tanto del Pabellón Polideportivo Municipal como del pabellón del Barrio de La Paz han provocado la cancelación de entrenamientos durante más de cuatro semanas y la suspensión de partidos oficiales.

La formación andalucista ha mostrado un vídeo de la actual edil de Deportes, cuando estaba en la oposición, en la que exigía al entonces gobierno municipal el arreglo de las goteras. El equipo de gobierno atribuye estas goteras al temporal y pide «la unidad y la altura de miras en un momento especialmente delicado para el municipio». Recuerda además, que la inversión realizada en el año 2021, por un importe de 27.500 euros, «resultó claramente insuficiente y deficiente para solucionar de manera definitiva los problemas estructurales existentes».

IU-Podemos y PSOE

El portavoz municipal de IU, el primero que se lanzó a denunciar esta situación reprocha que el Ayuntamiento de Andújar utilice las redes sociales oficiales para atacar a la oposición y ataja. «Si, los 27.000 euros que se invirtieron en 2021 para arreglar el techado fueron insuficientes, pero son los únicos que se han invertido».

El PSOE apunta que desde la oposición, el PP exigía soluciones para las goteras del Pabellón del Barrio de La Paz.⃣ «Llegan al gobierno con falsas promesas y no mueven ni un solo dedo durante casi tres años».