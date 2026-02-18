Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PARTIDO DE LIGA EBA DEL CB ANDÚJAR EL PASADO DÍA 10 DE ENERO. GONZÁLEZ

Cruce de reproches entre gobierno y oposición por las goteras de los recintos deportivos en Andújar

POLÉMICA ·

Las goteras en el pabellón polideportivo José Luis Fernández han desatado la 'tormenta política' e

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 18 de febrero 2026, 13:11

Las goteras en el pabellón polideportivo José Luis Fernández han desatado la 'tormenta política'. Andalucía Por Sí achaca esta incidencia a, «la incapacidad del ... equipo de gobierno para gestionar y anticipar problemas perfectamente conocidos», al ponderar que las goteras tanto del Pabellón Polideportivo Municipal como del pabellón del Barrio de La Paz han provocado la cancelación de entrenamientos durante más de cuatro semanas y la suspensión de partidos oficiales.

