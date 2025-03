El Cross Urbano Virgen de la Cabeza celebra su 40 aniversario

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ DEPORTES Martes, 25 de marzo 2025, 12:44 Comenta Compartir

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Andújar, María José Fuentes, presentó en rueda de prensa todos los detalles de la 40ª edición del Cross Urbano Virgen de la Cabeza, una de las pruebas más esperadas del calendario deportivo local y provincial. La cita tendrá lugar el próximo sábado 12 de abril a partir de las 18:00 horas y, como cada año, formará parte del XVI Gran Premio de Carreras Populares 'Jaén Paraíso Interior'.

Este aniversario supone un hito en la historia del atletismo en Andújar, ya que esta prueba es la más veterana del circuito provincial y un referente en la provincia de Jaén. La edil destacó el esfuerzo organizativo para seguir mejorando la experiencia de los participantes, anunciando que este año el horario de las carreras se retrasa ligeramente para evitar las horas de mayor incidencia solar, garantizando así una mejor comodidad para los corredores.

Como en ediciones anteriores, la prueba contará con dos recorridos. La primera carrera, destinada a las categorías SUB 14, SUB 12 y SUB 10, tendrá un circuito de 1.800 metros y dará comienzo a las 18:15 horas. La segunda, con una distancia de 5.700 metros, será para el resto de categorías y comenzará a las 19:00 horas. Además, los corredores de la segunda carrera dispondrán de un avituallamiento a lo largo del recorrido.

Las inscripciones para la prueba se han abierto esta semana y podrán realizarse de manera online a través de la plataforma sportmaniacs.com. Desde la Concejalía de Deportes se informará en los próximos días sobre la apertura de inscripciones a través de sus redes sociales. Para las categorías SUB 14 e inferiores, los participantes de Andújar podrán inscribirse de manera gratuita a través de sus colegios o clubes deportivos hasta el 2 de abril. Los corredores de fuera de Andújar de estas mismas categorías también tendrán inscripción gratuita, pero deberán tramitarla a través de la web habilitada. Para los atletas de SUB 16 en adelante, la inscripción tendrá un coste de 2 euros para federados y cuatro euros para no federados.

Los dorsales podrán recogerse el viernes 11 de abril en el Polideportivo Municipal en horario de mañana y tarde, y el mismo día de la carrera, en el punto de salida, hasta las 17:30 horas. Además, todos los participantes recibirán un regalo conmemorativo, y aquellos inscritos en el circuito provincial podrán solicitarlo una vez finalizada la prueba mediante acreditación.

Como en cada edición, la competición contará con trofeos para los tres primeros clasificados en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas. También se otorgarán premios especiales a los clubes, centros escolares y asociaciones deportivas locales con mayor número de corredores que completen la prueba. Para optar a estos premios, los equipos deberán contar con un mínimo de 20 atletas en meta.

La concejala María José Fuentes ha querido invitar a toda la ciudadanía a participar en esta cita deportiva, que no solo pone en valor el atletismo popular, sino que también fomenta un estilo de vida saludable y el compañerismo entre los corredores. «El Cross Urbano Virgen de la Cabeza es una prueba emblemática para Andújar y en esta 40a edición queremos que vuelva a ser una auténtica fiesta del deporte», ha señalado.

Desde la Concejalía de Deportes se anima a todos los interesados a estar atentos a las redes sociales, donde se anunciará en los próximos días la apertura de inscripciones y se irán publicando novedades sobre la prueba.