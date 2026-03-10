Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

MARÍA JOSÉ FUENTES POSA CON EL CARTEL DE LA PRESENTE EDICIÓN. ANDÚJAR IDEAL

El Cross Urbano de Andújar se celebrará el día 28 de marzo

DEPORTES ·

Se trata de una de las citas deportivas más destacadas del calendario local que forma parte del Gran Premio de Carreras Populares

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 10 de marzo 2026, 19:10

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Andújar ha presentado una nueva edición del Cross Urbano, una de las citas deportivas más destacadas del calendario ... local y que forma parte del Gran Premio de Carreras Populares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

