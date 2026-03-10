El Cross Urbano de Andújar se celebrará el día 28 de marzo
DEPORTES ·Se trata de una de las citas deportivas más destacadas del calendario local que forma parte del Gran Premio de Carreras Populares
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Martes, 10 de marzo 2026, 19:10
El Área de Deportes del Ayuntamiento de Andújar ha presentado una nueva edición del Cross Urbano, una de las citas deportivas más destacadas del calendario ... local y que forma parte del Gran Premio de Carreras Populares.
La prueba se celebrará el sábado día de 28 de marzo y volverá a reunir a atletas de todas las edades y niveles con el objetivo de fomentar el deporte popular y la participación ciudadana.
La concejala de Deportes, María José Fuentes, ha destacado que «el objetivo de este evento es fomentar el deporte popular, la participación ciudadana y la promoción del atletismo, ofreciendo una actividad abierta a todas las edades y niveles deportivos».
La competición contará con diferentes categorías adaptadas a la normativa vigente. En el caso de las categorías sub-14 e inferiores, la inscripción será gratuita. Los participantes de Andújar deberán formalizar su inscripción a través de sus centros educativos o clubes deportivos, con fecha límite hasta el 17 de marzo. A partir de esa fecha, las inscripciones deberán realizarse a través de la plataforma online o de la web de la Diputación Provincial de Jaén.
Para las categorías sub-16 y superiores, la inscripción se realizará de forma online con un coste de 2 euros para atletas federados y 4 euros para no federados, finalizando el plazo el lunes 23 de marzo a las 14:00 horas, sin posibilidad de inscribirse fuera de ese plazo ni el mismo día de la carrera.
Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de la Carrera Peque, dirigida a los más pequeños nacidos a partir de 2019, que recorrerán una distancia aproximada de 150 metros y podrán participar acompañados. Esta prueba se celebrará a las 18:00 horas, antes de las carreras principales, con el objetivo de fomentar el deporte desde edades tempranas y disfrutar en familia de la actividad deportiva.
La programación continuará con la Carrera A, a las 18:15 horas, dirigida a las categorías sub-10, sub-12 y sub-14, con una distancia de 1.800 metros. Posteriormente, a las 18:45 horas, se disputará la Carrera B, en la que participarán las categorías sub-16, sub-18, sub-20, sénior, veteranos y discapacidad, con un recorrido de 5.700 metros. La retirada de dorsales podrá realizarse en el Polideportivo Municipal de Andújar el 27 de marzo, en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como el mismo 28 de marzo, día de la prueba, de 17:00 a 18:00 horas en la zona de salida.
Todos los participantes recibirán un regalo conmemorativo, y se entregarán premios a los dos primeros clasificados de cada categoría, además de reconocimientos en la clasificación general, local y resto de categorías. Asimismo, se premiará a los centros escolares, clubes o asociaciones deportivas locales que logren mayor número de atletas finalizando la prueba siempre que superen un mínimo de 20 participantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión