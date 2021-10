La Concejalía de Deportes va a cambiar su ubicación a la calle la Feria

La gestión deportiva está capitalizando la vida política del municipio en esta última semana por varios proyectos y reivindicaciones.

El Ayuntamiento está actuando en la planta baja de las dependencias municipales del área de Festejos, ubicadas en calle La Feria, con el objetivo de establecer en este lugar al área de Deportes.

La intervención cuenta con un presupuesto de 55.726 euros y está enmarcada dentro de los Planes Provinciales 2021. Desde el Ayuntamiento se aporta un 24 por ciento, mientras que la Diputación provincial de Jaén destina el 76 por ciento de la inversión. La actuación independizará la planta baja que se destinará al área de Deportes y la zona de la primera planta seguirá destinándose a Festejos. La finalización de esta mejora está prevista para finales del mes de diciembre. El objetivo de este proyecto es dar más privacidad a las personas que se acerquen al edificio de Bienestar Social y Políticas Transversales de Acción Social e Igualdad de Oportunidades, lugar donde actualmente está emplazada la concejalía de Deportes. En este edificio se prestan servicios que atienden a personas que se encuentran en especial vulnerabilidad. «Así, separamos ambas concejalías y ofrecemos un trato personalizado y discreto a todas aquellas personas que lo necesiten», explica el alcalde, Pedro Luis Rodríguez

Parqué del pabellón

El Consistorio está llevando a cabo la instalación del parqué en el pabellón del polideportivo municipal. La mejora de estas instalaciones responden a una demanda de los clubes y deportistas de la ciudad y cuenta con un presupuesto de más de 145.000 euros. Las obras se están haciendo con la mayor «rapidez posible» y está previsto que estén finalizadas a finales del mes de noviembre para que los clubes que allí entrenan y disputan sus partidos vuelvan a disfrutar de las instalaciones.

El concejal de Deportes, José Antonio Oria, señala que la relación con los clubes por parte del equipo de gobierno es «constante». Detalla que no es la única intervención que se ha realizado en materia deportiva durante el último año. recuerda que durante este mandato se han arreglado el techo del pabellón Polideportivo para la eliminación de goteras, la instalación de colchonetas de protección en el gimnasio y el pabellón del Barrio La Paz, la colocación de lonas en las pistas de tenis para mejorar la visibilidad, la instalación de una nueva mesa para la práctica del tenis de mesa junto a las pistas de tenis o el cambio de la caldera para las duchas del pabellón y el gimnasio. También destaca las labores de reposición.

El PP exige más subvención para el deporte

El Partido Popular va a pedir en el pleno de la Corporación de hoy jueves un incremento de la subvención hasta los 100.000 euros a los clubes y escuelas deportivas de la ciudad. Así lo reclamó ayer su edil, María José Fuentes, en una comparecencia donde tildó de «insuficiente y ridícula» la cantidad de 39.000 euros, que se les concede en la actualidad. «Además llevan más de tres años ancladas y el Ayuntamiento dispone de 38 millones de euros». La edil del grupo de la oposición señaló que la ciudad cuenta con dos equipos como el Iliturgi y el CB Andújar que militan en categorías ya nivel y con 17 clubes. «Además le quitan a unos clubes y se lo ponen a otros».

Criticó la celebración del Memorial de Atletismo al entender que no deja beneficios en la ciudad y le reprochó al Ayuntamiento que no apoyase al Club de Pádel de Andújar en su torneo que atrajo a grandes figuras y a un millar de personas. «A este gobierno no le gusta el deporte y solo busca la foto y el postureo». Recordó que en la etapa del gobierno del PP en la ciudad se otorgaban 100.000 euros a los clubes deportivos.