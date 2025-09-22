La prueba se disputó el pasado día 19 de septiembre, mediante el sistema de juego suizo, en las instalaciones del I.E.S. Jándula.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:45

Birjkumar Hassomal Daswani se proclamó campeón del XXX Torneo Escuela de Ajedrez Jándula de Andújar que contó con una gran nivel de participación. La prueba se disputó el pasado día 19 de septiembre, mediante el sistema de juego suizo, en las instalaciones del I.E.S. Jándula. La competición, promovida por el Club de Ajedrez Jándula, contó con una participación de cincuenta y tres jugadores. El pódium del campeonato fue lo conformaron el campeón: Hassomal Daswani, Birjkumar ( club Dama Roja, Valencia) el subcampeón Mañé Alcolea, José (club Jándula Andújar) y el tercer clasificado, Mañé Gallardo, David ( club Jándula Andújar)

Completan el cuadro de premiados del torneo los siguientes jugadores:

PREMIOS TRAMOS DE ELO:

Primer Sub-1600: Sánchez Burgos, Cristóbal ( club Torres)

Primer Sub-1400 : Blanco Cortijos, Juan Carlos ( club Andújar)

PREMIOS CATEGORÍA DE EDAD:

Primer Sub16: Collado Moral, Adrián ( club Casino Primitivo de Jaén). Primer Sub14:. Pereira Galán, Adrián ( club Casino Primitivo de Jaén). Primer Sub12: El Faliri Mayer, Manuel ( club Figueroa, Córdoba). Primer Sub10: Gallego Moreno, Nerea ( Club Torre Olvidada, Torredelcampo)

Primer Sub8: Blanco Exposito, Thiago ( club Andújar)

PREMIOS CLUB JÁNDULA:

Primer clasificado club Jándula:Salas Relano, Angel (club Jándula Andújar)

Primer Sub16: Baltanás Rodríguez, Álvaro (club Jándula Andújar)

Primer Sub14: Martín Criado, Cristian (club Jándula Andújar)

Primer Sub12: Sánchez del Moral, David (club Jándula Andújar)

Primer Sub10: Martínez Torres, Marcos (club Jándula Andújar)

Primer Sub8: Raya Munoz, José (club Jándula Andújar)

El Club Ajedrez Jándula transmite su agradecimiento, por un lado, no solo a su alumnado por su ilusión sino también a sus familias por su colaboración y compromiso con una educación completa para sus hijos y, por otro, a los monitores del Club de Ajedrez Jándula por su compromiso con su proyecto deportivo. El evento concluyó con una entrañable y dilatada ovación para los premiados de las distintas categorías auspiciada por los participantes, los familiares, Alejandro Rueda (presidente del club Jándula Andújar), María José Fuentes (concejala de Deportes), Antonio Torres ( concejal de Festejos) y José Luis Meco ( delegado de Jaén de la Federación Andaluza de Ajedrez).