Rubén Martínez con el alcalde, y la edil de Deportes. ANDUJAR IDEAL

El Ayuntamiento de Andújar realiza una recepción al deportista Rubén Martínez

El atleta andujareño logra la medalla de plata en el campeonato europeo celebrado en Finlandia

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Lunes, 23 de febrero 2026, 13:52

El alcalde de Ayuntamiento de Andújar ha recibido oficialmente al deportista local Rubén Martínez Hoyo, integrante del equipo OKEYMAS, tras su destacada participación en el ... European Master Classic Powerlifting Championships, celebrado en la ciudad de Oulu, en Finlandia.

