El Ayuntamiento de Andújar realiza una recepción al deportista Rubén Martínez
DEPORTES ·El atleta andujareño logra la medalla de plata en el campeonato europeo celebrado en Finlandia
ANDÚJAR IDEAL
ANDÚJAR
Lunes, 23 de febrero 2026, 13:52
El alcalde de Ayuntamiento de Andújar ha recibido oficialmente al deportista local Rubén Martínez Hoyo, integrante del equipo OKEYMAS, tras su destacada participación en el ... European Master Classic Powerlifting Championships, celebrado en la ciudad de Oulu, en Finlandia.
El atleta ha obtenido tres medallas -oro, bronce y plata en la suma total- consolidando una actuación de alto nivel que ha situado a España y, especialmente, a Andújar, en una posición destacada dentro del panorama internacional de esta disciplina.
Durante el encuentro, el alcalde ha trasladado su felicitación al deportista: «Es un orgullo darle la enhorabuena y la bienvenida aquí al Ayuntamiento de Andújar, la casa de todos los andujareños. Rubén ha representado a España y a nuestra ciudad con un éxito extraordinario. Ha conseguido tres medallas tras años de esfuerzo, entrenamiento y sacrificio. Este logro marcará un hito en el deporte local y demuestra que incluso disciplinas menos conocidas requieren un enorme trabajo para alcanzar la excelencia».
Asimismo, el primer edil ha subrayado que el deportista cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y del área de Deportes, destacando el valor de su trayectoria como ejemplo de constancia y superación.
Por su parte, Rubén Martínez ha agradecido el reconocimiento institucional y el apoyo recibido y ha manifestado estar muy agradecido de poder representar sobre todo a España y mucho más a Andújar. «Hay mucho trabajo detrás y es un orgullo llevar mi bandera hasta un país tan lejano como Finlandia y representar a mi ciudad».
El atleta ha adelantado que además sus próximos retos deportivos, entre ellos el Campeonato de España en las próximas semanas, con el objetivo de revalidar el título absoluto, así como futuras citas internacionales previstas en Reno (Nevada) y Las Vegas a final de año, además del próximo Campeonato de Europa que se celebrará en Malta en 2027.
Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor el impacto de estos logros, que contribuyen a proyectar el nombre de Andújar en el ámbito deportivo internacional y refuerzan el compromiso municipal con el apoyo al talento local.
