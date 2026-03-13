Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

FRANCISCO CARMONA Y JUAN SEGADO DURANTE LA RÚBRICA., AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

El Ayuntamiento de Andújar ratifica su colaboración con el Iliturgi C.F. 2016

DEPORTES ·

El acuerdo refuerza la colaboración institucional para impulsar la actividad deportiva del club y el fomento del fútbol en la ciudad

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Viernes, 13 de marzo 2026, 13:59

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Andújar y el club deportivo Iliturgi C.F. 2016 ... con el objetivo de respaldar el desarrollo de la actividad deportiva de la entidad y reforzar su papel dentro del tejido deportivo local.

