El Ayuntamiento de Andújar ratifica su colaboración con el Iliturgi C.F. 2016

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Andújar y el club deportivo Iliturgi C.F. 2016 ... con el objetivo de respaldar el desarrollo de la actividad deportiva de la entidad y reforzar su papel dentro del tejido deportivo local.

El acuerdo ha sido suscrito junto al presidente del club, Juan Segado Díaz, y establece un marco de colaboración destinado a apoyar el funcionamiento de la entidad, así como la promoción del deporte y la participación en competiciones oficiales.

Durante el acto de firma, el alcalde ha puesto en valor la trayectoria y el papel que desempeña el club en la ciudad. «El Iliturgi forma parte de la historia deportiva de Andújar y representa el esfuerzo de muchas personas que trabajan cada día por mantener vivo el fútbol en nuestra ciudad», ha señalado Carmona.

El primer edil también ha destacado la importancia de respaldar a las entidades deportivas locales, subrayando que «los clubes deportivos no solo compiten, también educan en valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto, especialmente entre los más jóvenes».

Por su parte, el presidente del Iliturgi C.F. 2016 ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha destacado que este convenio permitirá continuar desarrollando el proyecto deportivo del club y seguir trabajando por el crecimiento del fútbol en Andújar.