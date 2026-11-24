El Ayuntamiento de Andújar celebró el acto de reconocimiento a los mejores deportistas de la temporada 2025/2026, una cita en la que se puso ... en valor el trabajo, la dedicación y los resultados de deportistas y clubes que destacan en sus respectivas disciplinas.

Durante el encuentro se reconocieron sus méritos deportivos y los logros alcanzados a lo largo de la temporada, destacando su esfuerzo, dedicación, compromiso y espíritu de superación. Una trayectoria que, además de reflejar el talento y la constancia de cada uno de ellos, contribuye a llevar el nombre de Andújar más allá de nuestras fronteras y a convertirlos en embajadores de nuestra ciudad a través del deporte.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, felicitó a los deportistas y clubes distinguidos y destacó que detrás de cada logro deportivo hay muchas horas de trabajo, sacrificio, constancia y superación. Asimismo, señaló que es un orgullo que lleven el nombre de Andújar por distintos puntos de Andalucía, de España y más allá de nuestras fronteras. «Sois embajadores de nuestra ciudad y contribuís, a través del deporte, a proyectar una imagen de esfuerzo, talento y capacidad de superación».

Entre los deportistas y entidades distinguidos se encuentran Nerea Montijano, del Club Natación Linares; Eduardo Cuenca, del Club Atletismo Raíces ; el Andújar Fútbol Sala; Daniela Chamorro, por sus méritos en el fútbol femenino; Moisés Almodóvar, Francis Peláez y Zahira Moreno, del Club Atletismo Antorcha; y Rubén Martínez, en la disciplina de powerlifting. El acto sirvió para reconocer públicamente el mérito de estos deportistas, así como el papel de los clubes y entidades deportivas en el fomento de la actividad física y la formación de nuevos talentos, poniendo de manifiesto la importancia del trabajo diario que hay detrás de cada resultado y de cada logro deportivo.