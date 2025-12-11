Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Fuentes supervisó las mejoras introducidas. A, A.

El Ayuntamiento de Andújar acomete mejoras en las instalaciones deportivas

INFRAESTRUCTURAS ·

Instala más de 600 asientos en el campo de fútbol José Luis Mezquita y adecenta las pistas de tenis y pádel

ANDÚJAR IDEAL

Jueves, 11 de diciembre 2025, 19:52

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Deportes, continúa avanzando en su compromiso de modernizar y mejorar las instalaciones deportivas municipales con la ... ejecución de diversas actuaciones destinadas a optimizar la experiencia de usuarios, deportistas y espectadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Confirmado por la DGT: los vehículos que no tienen que llevar la baliza V16 y cuándo se usarán los triángulos
  4. 4 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  7. 7

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  8. 8

    El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones
  9. 9 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  10. 10 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Andújar acomete mejoras en las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Andújar acomete mejoras en las instalaciones deportivas