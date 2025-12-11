El Ayuntamiento de Andújar acomete mejoras en las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área de Deportes, continúa avanzando en su compromiso de modernizar y mejorar las instalaciones deportivas municipales con la ... ejecución de diversas actuaciones destinadas a optimizar la experiencia de usuarios, deportistas y espectadores.

En el Estadio de Fútbol Jose Luis Mezquita se han instalado más de 630 nuevos asientos en la grada, una intervención que supone un importante salto en comodidad, seguridad y ordenación del espacio para el público asistente. En las tres pistas de tenis municipales, se han incorporado nuevos bancos para jugadores, atendiendo a una demanda habitual de los usuarios y facilitando el correcto desarrollo de entrenamientos y competiciones.

Asimismo, se ha llevado a cabo la renovación integral del césped artificial de la pista nº 3 de pádel, sustituido por un sistema de césped artificial fibrilado homologado por la Federación Española de Pádel, garantizando así una práctica deportiva de calidad y en condiciones óptimas.

La concejal de Deportes, María José Fuentes, ha destacado el esfuerzo que el Ayuntamiento viene realizando para mantener y poner al día las diferentes instalaciones municipales: «Estamos trabajando de forma continua para que nuestros deportistas y usuarios puedan disfrutar de espacios más seguros, modernos y funcionales. Estas actuaciones son un ejemplo del compromiso del Ayuntamiento con la mejora de nuestras infraestructuras deportivas y con la promoción de la actividad física en nuestra ciudad.»

Estas actuaciones forman parte del plan de mejora continua que el Ayuntamiento de Andújar está desarrollando en los diferentes espacios deportivos municipales, con el objetivo de ofrecer instalaciones más seguras, modernas y adaptadas a las necesidades de los deportistas de la ciudad.