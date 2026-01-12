El Atlético Porcuna toma impulso con el cambio de técnico y el triunfo ante el potente Motril

El Atlético Porcuna recobra la ilusión en un partido y tras los últimos cambios, cuando empezaba a zarandearle la zozobra y el desasosiego. Es un ... hábitat al que ya está acostumbrado el conjunto que dirige el incombustible Andrés Salas y su abnegada junta directiva, que tienen interiorizado el sacrificio que conlleva competir en Tercera División ante escuadras muy potentes.

El pasado domingo, recibía en su campo del San Benito al segundo clasificado del grupo IX de la Tercera Federación, el CF Motril, y asomándose de nuevo al abismo de descenso en una semana donde hubo cambios en el banquillo, porque Juan Carlos Quero sustituyó como técnico a Raúl Gutiérrez. Pues el cambio surtió efectos, porque el Atlético Porcuna abatió por la mínima a los motrileños, que se vieron superados por la garra, el entusiasmo y la entrega de un conjunto local que tuvo como a uno de sus estandartes al joven sevillano, Ramón Cornejo, que se convirtió en un jabato por banda derecha, tanto en defensa como en ataque y que al final tuvo su recompensa con el gol de la victoria cuando los visitantes trataron de someter a un combativo Atlético Porcuna, mediada la segunda mitad.

El prometedor e incansable Cornejo le otorgó los tres puntos al final de este primera vuelta, que coloca la luz y la esperanza en medio de las tinieblas y permite afrontar al conjunto de la Campiña con optimismo, porque pone algo de tierra de por medio con el pozo, donde andan sumidos tres equipos comprovincianos como el Mancha Real, Martos y Torreperogil.

El presidente, Andrés Salas, es sabedor de que toca sufrir una temporada más en 3ª RFEF, «no lo tenemos tan fácil como otros presupuestos más grandes y debemos trabajar duro para conseguir nuestro objetivo» Esa humildad le bastó para superar a un poderoso Motril. El vicepresidente de la entidad, Enrique Moreno, no descarta en reforzar al equipo, que cuenta con el apoyo de la afición, y las firmas comerciales de la localidad que llevan al equipo muy dentro. El pasado domingo, la numerosa afición que se congregó en el San Benito vibró con la entrega de su equipo.