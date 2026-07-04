La apuesta de Iliturgi por el salto de categoría va en serio

El Iliturgi 2016 CF presentó el pasado viernes por la tarde en la sala de caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome su ... proyecto para la temporada 2026-27, que la afrontará con el firme propósito del ascenso directo a la División de Honor Andaluza, tras quedar apeado este curso en la fase eliminatoria ante el Carolinense.

Y para ello está armando una plantilla que le pretende dar ese salto cualitativo que le permita el ansiado ascenso para colocar por fin al conjunto azulgrana en categorías que merece por la gran historia que adorna a un club centenario. La entidad que preside Juan Segado se aferra a la estela positiva de resultados que mantuvo el equipo desde la llegada medido el pasado mes de febrero el técnico Rodri, en su tiempo un futbolista que salió de los juveniles del Iliturgi para subir al primer equipo donde su categoría le permitió ser un líder en el Linares que acechó el ascenso a Segunda División. Junto con Rodri, estarán en la parcela técnica Álvaro Segado, Marcial y Raúl Laguna, personas con ADN Iliturgi.

Y la plantilla va a estar basada en jugadores de la localidad de un nivel contrastado como Pozo, Cayuela, Jago, Jorge Sanabria, Alejandro Lloris, Fran, Julio y Neki, a los que se unirán el centrocampista Jorge Lloris que regresa a club de su ciudad tras militar durante dos temporadas en el Atlético Mancha Real de 3ª RFEF. En esta nómina de futbolistas del terruño ingresan el canterano José Manuel y Sergio Granados y ficha a jugadores de la provincia que han militado en División de Honor y 3ª RFEF como el lateral Juanjo, el extremo 'Chori', el centro delantero Adri Delgado, -un 'killer' que ha demostrado su capacidad goleadora en el Porcuna y Torreperogil- y Álex Peña. También ilusiona la incorporación del joven extremo bailenense Antonio Rueda. Y la directiva planea más incorporaciones para que estén cubiertos los puestos.

El presupuesto para este año es de 88.000 euros y los precios de los abonos se mantienen con respecto a la temporada pasada. La campaña de captación parte con el lema 'Creo en ti' y cuenta con el apoyo inestimable del Ayuntamiento y de varias empresas. En pretemporada ya está cerrando partidos con el Útica y equipos comprovincianos de superior categoría. Ya han comenzado las obras de remodelación de los vestuarios del Nuevo Estadio Sebastián Laguna, que para noviembre tendrá un nuevo césped.