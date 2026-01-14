Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL BASE FACUNDO DAYER INICIA UNA DE LAS OPERACIONES OFENSIVAS DEL CB ANDÚJAR ANTE LA ZUBIA. GONZÁLEZ

El CB Andújar Ska Logistik se complica su permanencia en Tercera FEB tras caer ante el CB la Zubia

DEPORTES ·

Los andujareños quebraron su racha en casa ante un rival directo y volvió a evaporarse en los instantes decisivos de choque

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 14 de enero 2026, 11:28

Comenta

El CB Andújar Ska Logistik Jaén Paraíso Interior compromete seriamente su permanencia en la Tercera FEB tras caer en su cancha contra un rival directo; ... Tu Super CB La Zubia, donde los andujareños reeditaron los fantasmas que le atenazan en la presente temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour responde a El Corte Inglés y hunde el precio de una conocida marca de aceite de oliva
  2. 2

    Así será el nuevo parque inundable de Granada con y sin lluvia
  3. 3 Se queja porque «cobran las tapas» y la respuesta del bar se hace viral: «Vergüenza tenía que darle»
  4. 4 Un joven de 25 años fallecido y otro de 21 grave tras salirse de una vía de servicio en Huétor Tájar
  5. 5

    «Me abordó por la espalda, me golpeé la cabeza en el suelo y se llevó mi bolso»
  6. 6 ¿Se ve la baliza V-16 en plena autovía por la noche? El ejemplo de la A-7 en Granada
  7. 7 Controlado el incendio de Alfacar en el paraje La Alfaguara
  8. 8 El delantero Gonzalo Petit se acerca al Granada CF
  9. 9

    Agrede sin mediar palabra a dos mujeres en una lavandería del Realejo
  10. 10

    La nueva vida del Capricho de Monachil: de merendero a quinto Meliá de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El CB Andújar Ska Logistik se complica su permanencia en Tercera FEB tras caer ante el CB la Zubia

El CB Andújar Ska Logistik se complica su permanencia en Tercera FEB tras caer ante el CB la Zubia