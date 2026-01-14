El CB Andújar Ska Logistik se complica su permanencia en Tercera FEB tras caer ante el CB la Zubia

El CB Andújar Ska Logistik Jaén Paraíso Interior compromete seriamente su permanencia en la Tercera FEB tras caer en su cancha contra un rival directo; ... Tu Super CB La Zubia, donde los andujareños reeditaron los fantasmas que le atenazan en la presente temporada.

El equipo había se había introducido en una senda esperanzadora tras cosechar dos victorias consecutivas en casa, pero ante el partido importante que cerraba la primera vuelta le lastró la falta de fondo de armario, aunque sus jugadores más destacados cumplieron, pero al final claudicó ante la falta de fuelle.

Los dos primeros cuartos se caracterizaron por la igualdad y las alternativas en el marcador, donde ambos conjuntos apenas abrían diferencias en el electrónico. El base del equipo andujareño, Facundo Dayer, estuvo bien secundado por Kitambo, Vivero y Morales, que lograron desarmar con el acierto en el tiro exterior a la defensa de los granadinos, que jugaron de forma muy intensa el partido, ante la importancia de la victoria ante un contrincante que lucha por la supervivencia.

Cuando los locales consiguieron abrir una brecha sustanciosa en los primeros compases del tercer cuarto, 63-53, ante un rival que incurrió en precipitaciones, empezaron a diluirse, aunque los triples de Toril sostuvieron al CB Andújar. Su jugador más diferencial, Dayer, se cargó de personales, y los pupilos de Rafael del Moral carecieron de fluidez, porque ya empezaron a fallarle las fuerzas y las ideas. Las decisiones arbitrales también desquiciaron a los locales, mientras que el base de CB La Zubia, García Gázquez condujo a los suyos hasta la victoria, al final plácida, 74-83, donde Vigo y Rodríguez Cantero ejercieron de justicieros.

El CB Andújar Ska Logistik inicia la segunda vuelta en casa ante el potente Tíjola, para después recibir al CB Murgi, antes de iniciar un periplo de partidos lejos de la ciudad, donde debe reencontrarse con la victoria para no hundirse en la tabla.