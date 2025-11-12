Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco

Andújar acogerá los días 14 y 15 de marzo el Gran Premio de España de Tiro con Arco, una de las tres citas nacionales más ... importantes de esta disciplina junto a las de Madrid y Valladolid. La ciudad andujareña se convertirá en el epicentro de este deporte, con la participación de alrededor de 300 competidores y deportistas de distintos países europeos, además de los mejores arqueros y campeones del mundo.

El Estadio Municipal Sebastián García Laguna será el escenario del gran premio, mientras que el Pabellón Ferial acogerá los Campeonatos de Andalucía de Tiro 3D Indoor y de Divisiones Varias, que se celebrarán los días 13 y 14 de diciembre, así como el Campeonato Provincial, previsto para finales de año.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado la importancia de este acontecimiento tanto en el plano deportivo como económico y turístico: «Es un evento importantísimo porque puede congregar a unos 300 participantes y cuenta con la particularidad de que, al ser un gran premio abierto, podrán competir arqueros de diferentes países europeos. Esto le da una mayor relevancia y calidad incluso que a un campeonato nacional». Ha añadido en la presentación de esta mañana que para Andújar supone una gran oportunidad deportiva, de promoción turística y de impulso para el sector de la restauración y el alojamiento.

Carmona ha querido también reconocer la implicación de la Federación Andaluza de Tiro con Arco y su presidente, Antonio Cuenca, «por el esfuerzo y el compromiso con la ciudad y con los deportistas locales, manteniendo vivo un deporte con gran proyección desde Andújar».

Por su parte, Antonio Cuenca, presidente de la Federación Andaluza de Tiro con Arco y presidente del Club de Arqueros de Andújar, ha resaltado el papel histórico de Andújar en el desarrollo de este deporte. «Desde hace más de una década venimos organizando competiciones locales, provinciales y andaluzas». Agregó que este Gran Premio supone dar un paso más y consolidar a Andújar como una referencia nacional. Contaremos con campeones de España, medallistas mundiales y arqueros de distintos países europeos. «Es una competición compleja y de gran nivel, y estamos convencidos de que saldrá muy bien gracias al apoyo del Ayuntamiento y de la Federación Española».

El presidente de la Federación Española de Tiro con Arco, Vicente Martínez, que ha visitado la ciudad para la presentación del evento, también ha mostrado su agradecimiento al municipio por su implicación: «Debemos sentirnos agradecidos de que un municipio como Andújar nos reciba y nos apoye. Este gran premio es, además, el último clasificatorio del equipo nacional, del que saldrán los arqueros que representarán a España en la próxima temporada internacional. Contaremos con deportistas de alto nivel, entre ellos los actuales campeones del mundo, Elia Canales y Andrés Temiño. Sin duda, Andújar se suma así a la lista de ciudades que hacen grande este deporte».

La celebración de este Gran Premio de España de Tiro con Arco sitúa a Andújar como ciudad anfitriona de grandes eventos deportivos de ámbito nacional e internacional y refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Andújar por el deporte como motor de desarrollo, promoción y dinamización económica y social.