Vicente Martínez, Francisco Carmona y Antonio Cuenca, esta mañana en el Ayuntamiento. ANDÚJAR IDEAL

Andújar será sede del gran premio de España de tiro con arco

DEPORTES

El evento, que reunirá a más de 300 arqueros nacionales e internacionales, situará a Andújar en el mapa de la élite del tiro con arco español y europeo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:27

Comenta

Andújar acogerá los días 14 y 15 de marzo el Gran Premio de España de Tiro con Arco, una de las tres citas nacionales más ... importantes de esta disciplina junto a las de Madrid y Valladolid. La ciudad andujareña se convertirá en el epicentro de este deporte, con la participación de alrededor de 300 competidores y deportistas de distintos países europeos, además de los mejores arqueros y campeones del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

