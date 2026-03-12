Andújar reúne a los campeones del mundo en el Gran Premio de España de Tiro con Arco

El Estadio Municipal Sebastián García Laguna acoge estos días el Clasificatorio Nacional de Tiro con Arco, antesala del Gran Premio de España de Tiro con ... Arco, que se disputará este sábado 14 y domingo 15 de marzo en Andújar.

La competición, coorganizada por el Ayuntamiento de Andújar, sitúa a la ciudad como uno de los principales escenarios del tiro con arco a nivel nacional. El Gran Premio de España es una de las tres citas más relevantes del calendario nacional de esta disciplina, junto a las que se celebran en Madrid y Valladolid, y reúne en Andújar a alrededor de 300 deportistas, con participación de arqueros procedentes de distintos puntos del país y de varios países europeos.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado la importancia del evento tanto en el ámbito deportivo como en su impacto para la ciudad: «Para Andújar supone una gran oportunidad deportiva, de promoción turística y de impulso para el sector de la restauración y el alojamiento. Además, es una magnífica ocasión para mostrar nuestra ciudad al mundo».

El alcalde también ha querido reconocer la implicación de la Federación Andaluza de Tiro con Arco y de su presidente, Antonio Cuenca, «por el esfuerzo y el compromiso con la ciudad y con los deportistas locales, manteniendo vivo un deporte con gran proyección desde Andújar».

Por su parte, Antonio Cuenca, que además es presidente del Club de Arqueros de Andújar, ha resaltado el papel histórico de la ciudad en el desarrollo de este deporte: «Desde hace más de una década venimos organizando competiciones ocales, provinciales y andaluzas. Este Gran Premio supone dar un paso más y consolidar a Andújar como una referencia nacional. Contamos con campeones de España, medallistas mundiales y arqueros de distintos países europeos. Es una competición compleja y de gran nivel, y estamos convencidos de que saldrá muy bien gracias al apoyo del Ayuntamiento y de la Federación Española».

El presidente de la Real Federación Española de Tiro con Arco, Vicente Martínez, que visitó la ciudad con motivo de la presentación del evento, también ha mostrado su agradecimiento al municipio por su implicación. La prueba contará con deportistas de alto nivel, entre ellos los actuales campeones del mundo, Elia Canales y Andrés Temiño.