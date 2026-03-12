Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

PRUEBAS CLASIFICATORIAS PARA LA PRUEBA. ANDÚJAR IDEAL

Andújar reúne a los campeones del mundo en el Gran Premio de España de Tiro con Arco

DEPORTES ·

El Estadio Municipal Sebastián García Laguna acoge el clasificatorio nacional previo y el gran premio, con cerca de 300 deportistas y la participación de campeones del mundo y arqueros internacionales

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 12 de marzo 2026, 20:06

Comenta

El Estadio Municipal Sebastián García Laguna acoge estos días el Clasificatorio Nacional de Tiro con Arco, antesala del Gran Premio de España de Tiro con ... Arco, que se disputará este sábado 14 y domingo 15 de marzo en Andújar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

