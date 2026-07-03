Andújar pone el colofón a una intensa semana de ajedrez con la entrega de premios a los ganadores

El vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, ha participado esta tarde en la entrega de premios a los ganadores del II Torneo ... Internacional de Ajedrez Ciudad de Andújar «Lince Andújar Chess Open Jaén Paraíso Interior», un acto con el que se ha puesto el colofón a esta competición en la que han tomado parte más de 130 jugadores procedentes de unos 25 países y que ha contado con el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén.

La Antigua Iglesia de Santa Marina de Andújar ha acogido la clausura de este evento, en el que también han estado presentes el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, José Ayala, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Andújar, María José Fuentes y el presidente del Club Ajedrez Andújar, Francisco Javier Ruiz, entre otras autoridades, y donde Javier Perales ha justificado el patrocinio de este torneo por parte de la Diputación «por lo que supone desde el punto de vista del fomento del deporte, pero también por la promoción de nuestra provincia más allá de nuestras fronteras, sobre todo teniendo en cuenta el elevado número de jugadores que proceden de otros países».

Además, ha recordado que la Administración provincial «ha respaldado tradicionalmente este tipo de eventos, que también tienen importancia desde el punto de vista económico para la ciudad de Andújar y para la propia provincia». Con la celebración de esta competición, Perales ha insistido en que «nuestra tierra sigue siendo un referente en el mundo del ajedrez», ya que la provincia de Jaén «siempre ha tenido un peso importante en este deporte porque aquí se han celebrado relevantes torneos con leyendas mundiales del ajedrez y han tenido lugar numerosos campeonatos de España en distintas categorías, y ahora también se ha desarrollado este importante Torneo Internacional de Andújar, una ciudad que ya es una de las cunas de este deporte».

Por su parte, Francisco Javier Ruiz ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de este torneo, que ha calificado como un éxito porque «las partidas se han retransmitido y han sido muy competidas, no se sabía quién iba a ganar». Todo esto ha permitido, a su juicio, que «llevemos el nombre de Andújar a todo el mundo, literal y objetivamente».