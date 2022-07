DECEPCIÓN EN LA ENTIDAD El CB Andújar no militará la próxima temporada en EBA por descenso administrativo BALONCESTO La Federación Española no lo incluye en su lista del grupo por el descenso del Marbella que provoca este arrastre

PARTIDO DEL CB ANDÚJAR EN LA PASADA CAMPAÑA. / J. C. G.

Mazazo para el Club Baloncesto Andújar tras su descenso administrativo a la Liga Nacional Autonómica. La Federación Española de Baloncesto no lo incluyó en la lista de los 12 equipos de su grupo de la liga EBA, tras el descenso de CB Marbella de la LEB plata a este grupo, lo que ha sacado al conjunto andujareño de la liga nacional.

El CB Andújar Jaén Paraíso Interior ganó la eliminatoria de salvación al CB Coria el pasado mes de abril, pero el conjunto marbellí prevalece sobre los andujareños, según la normativa. Fuentes del club consultadas por esta redacción dicen no entender que otro club, que ha comprado la plaza del CB Estepona, sí que milite en EBA y no el equipo iliturgitano, que se ganó la salvación deportivamente. Esta maniobra, aparte de no gustar, la han visto «rara».

El equipo venía militando en la EBA de forma ininterrumpida desde la temporada 2010-11, y en este tramo ha jugado varias fases de ascenso. En la temporada 2020-21, llegó incluso a proclamarse campeón de su grupo. Los responsables de la plantilla estaban confeccionando la próxima temporada y ya tenían ultimados importantes fichajes que están en el aire, como el patrocinio de la Diputación de Jaén.

La única vía que les queda para recurrir es la justicia ordinaria, aunque desde el club se admite que la misión de retornar a EBA roza el terreno de lo imposible, por lo que ya piensan en elaborar una plantilla para recuperar la categoría.