Andújar se convertirá este fin de semana en la capital andaluza del baloncesto 3 por 3

Andújar acogerá del 22 al 24 de mayo una nueva edición del Campeonato de Andalucía Cadeba 3x3, consolidándose por tercer año consecutivo como sede de ... una de las citas más destacadas del baloncesto base andaluz. El evento reunirá a cerca de 400 deportistas procedentes de toda Andalucía y convertirá a la ciudad en el epicentro autonómico de esta modalidad en auge.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha presentado este martes el campeonato junto al presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres; el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Jaén, Manuel Rodrigo; y la concejala de Deportes, María José Fuentes.

Durante su intervención, el alcalde destacó la doble importancia del campeonato para la ciudad, tanto desde el punto de vista deportivo como económico y turístico. «Andújar va a ser el centro del baloncesto andaluz este fin de semana, acogiendo a los mejores jugadores y jugadoras de Andalucía en categorías U13, U15 y U17», señaló.

La competición contará con alrededor de 96 equipos y cerca de 400 deportistas, a los que se sumarán árbitros, entrenadores, técnicos, representantes federativos y familiares, lo que supondrá una importante afluencia de visitantes. Las pistas de competición estarán instaladas en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento, así como en el colegio Capitán Cortés, que se incorpora este año como nueva sede colaboradora. El alcalde ha agradecido expresamente la colaboración de la dirección del centro educativo para hacer posible la ampliación del campeonato.

Asimismo, subrayó el valor del evento como escaparate para el deporte base y como inspiración para las nuevas generaciones. «Muchos niños y niñas van a tener la oportunidad de ver de cerca a grandes jugadores y jugadoras jóvenes que pueden convertirse en referentes para ellos», afirmó el regidor, recordando además la histórica vinculación de Andújar con el baloncesto.

Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Jaén, Manuel Rodrigo, agradeció la apuesta del Ayuntamiento de Andújar por este campeonato «que ha ido creciendo año tras año». Rodrigo recordó que la primera edición contó únicamente con categoría U17, incorporándose posteriormente la U15 y, este año, también la U13.

El responsable provincial detalló que la competición femenina se disputará entre la tarde del viernes 22 y la mañana del sábado 23, mientras que la masculina se celebrará entre la tarde del sábado y la mañana del domingo 24. Además, ha señalado que los equipos participantes serán los mejores clasificados de cada provincia andaluza y que los campeones de cada categoría obtendrán plaza para el Campeonato de España que se celebrará en Melilla.

Finalmente, el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, agradeció al Ayuntamiento de Andújar y a la Concejalía de Deportes su implicación en el desarrollo del campeonato y ha destacado la visión del municipio al apostar desde el inicio por el baloncesto 3x3.