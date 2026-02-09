Andújar acogerá una masterclass benéfica de MMA y Krabig a favor de Pídeme La Luna

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Andújar ha presentado oficialmente la Masterclass Benéfica de MMA y Krabig Krabong, una iniciativa que une deporte, formación ... de alto nivel y compromiso social, y que refleja el modelo de ciudad activa, solidaria y comprometida que Andújar sigue impulsando.

La cita tendrá lugar el sábado 21 de febrero, a partir de las 16:00 horas, en el gimnasio del pabellón municipal de Andújar, un espacio que acogerá una jornada abierta tanto a participantes como a personas que deseen asistir como público. Toda la recaudación del evento se destinará íntegramente a la asociación «Pídeme la Luna», entidad dedicada a ofrecer apoyo, ilusión y acompañamiento a pacientes oncológicos y a sus familias.

La concejala de Deportes, María José Fuentes, ha destacado durante la presentación que «es un placer presentar una actividad que une deporte, solidaridad y valores, y que refleja muy bien el tipo de ciudad activa y comprometida que queremos seguir construyendo». Fuentes ha subrayado además el carácter formativo del evento, señalando que «no se trata solo de una exhibición deportiva, sino de una oportunidad para acercar disciplinas como el MMA desde una perspectiva respetuosa, accesible y educativa, rompiendo estereotipos y fomentando valores como el esfuerzo, la disciplina, el compañerismo y la superación personal».

La Masterclass contará con la participación de figuras destacadas del panorama nacional, entre ellas Antonio Amaya 'El Ogro', referente en las artes marciales mixtas, acompañado por Antonio García y Antonio Domínguez, profesionales de reconocido prestigio que han querido sumar su experiencia y compromiso a esta causa solidaria.

Por su parte, Raúl Martínez, entrenador internacional de MMA y promotor de la iniciativa, ha explicado el origen del proyecto y ha puesto el acento en el valor social de este deporte: «El MMA es un deporte potente, pero detrás hay respeto, disciplina y valores. Hemos visto cómo ayuda a muchas personas a crecer y a mejorar, y por eso quisimos ponerlo al servicio de una causa tan necesaria como ayudar a niños oncológicos». Martínez ha animado a la ciudadanía a participar y colaborar, ya sea de forma presencial o a través de la fila cero y las donaciones habilitadas.

Las inscripciones para participar en la Masterclass se realizan a través del enlace disponible en el perfil de Instagram del Club MMA Nueva Andalucía, con el objetivo de facilitar la organización y el correcto desarrollo de la actividad.