Andújar acoge la cuarta edición de la Híbrida con 410 atletas inscritos

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado la cuarta edición de La Híbrida, una cita deportiva que se celebrará el próximo 7 de noviembre en las ... instalaciones del José Luis Mezquita y que cuenta ya con 410 atletas inscritos. El plazo de participación permanecerá abierto hasta el 31 de octubre.

La presentación ha contado con la participación de la concejala de Deportes, María José Fuentes, y del director y promotor de la competición, Luis Miguel Álvarez, responsable de The Jab Cross, entidad organizadora de la prueba.

Durante el acto, María José Fuentes ha destacado el crecimiento de los deportes de fuerza y resistencia y la capacidad de Andújar para acoger competiciones de este nivel. Asimismo, ha reconocido el trabajo de los gimnasios y profesionales deportivos locales que contribuyen a impulsar estas disciplinas y ha animado a la ciudadanía y a los aficionados de otros municipios andaluces a asistir a la jornada.

La competición combinará diez tramos de carrera a pie de 400 metros con diez estaciones de trabajo funcional y fuerza. Como novedad, la organización habilitará una pista de atletismo de 200 metros sobre el césped del recinto, que permitirá a los participantes desarrollar sus propias estrategias durante la prueba.

Un equipo de jueces supervisará la ejecución de los ejercicios para garantizar el cumplimiento de las normas y el desarrollo de la competición en condiciones de deportividad.

La Híbrida está abierta tanto a deportistas experimentados como a participantes amateurs que quieran poner a prueba su condición física. Se podrá competir en modalidad individual o por parejas, en categorías masculinas, femeninas y mixtas.

La principal novedad de esta edición será una competición por equipos entre gimnasios, denominada batalla de boxes, en la que diferentes centros deportivos medirán su preparación y capacidad de trabajo.

Esta iniciativa pretende ampliar la participación y fomentar la implicación de los gimnasios, convirtiendo la prueba en un punto de encuentro para la comunidad deportiva. La organización espera reunir entre 20 y 25 equipos en esta modalidad.

Luis Miguel Álvarez ha agradecido al Ayuntamiento de Andújar la cesión de las instalaciones y la colaboración en la organización del evento, así como el respaldo de los patrocinadores para mejorar la imagen y la puesta en escena de la competición.

Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 31 de octubre a través del perfil de Instagram de La Híbrida Jab Cross Andújar, donde encontrarán el enlace al formulario de inscripción.

La competición reunirá el próximo 7 de noviembre a deportistas de distintos puntos de Andalucía en una jornada que combinará esfuerzo, superación y convivencia en torno al deporte.