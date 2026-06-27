El ajedrez internacional retorna a Andújar con más fortaleza y fuelle

Andújar inicia hoy una semana de ajedrez de primer nivel con el comienzo del II Concurso Internacional de Ajedrez Ciudad de Andújar «Lince Andújar Chess ... Open», una competición que se desarrollará hasta el próximo 3 de julio en el Antiguo Templo de Santa Marina y que reunirá a destacados jugadores internacionales, grandes maestros y jóvenes talentos procedentes de 26 países. Esta mañana comenzaba la competición oficial con el primer movimiento en el tablero de David Antón a cargo de la concejal María Martín.

La cita consolida el crecimiento experimentado por un torneo que, en apenas dos ediciones, ha logrado posicionarse entre los eventos más relevantes del calendario ajedrecístico nacional. La primera edición reunió a 150 jugadores de 26 nacionalidades y obtuvo una valoración muy positiva tanto por parte de los participantes como de la organización. En esta segunda edición, las cifras de inscripción han vuelto a confirmar el interés que despierta la competición dentro del panorama internacional.

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha destacado la evolución alcanzada por el torneo desde su creación. «Cuando apostamos por este proyecto vimos una oportunidad para situar a Andújar dentro del circuito internacional del ajedrez aprovechando la importante afición que existe en nuestra ciudad. La respuesta obtenida en la primera edición confirmó que estábamos ante una iniciativa con un enorme potencial de crecimiento».

El torneo contará con la participación de jugadores titulados y referentes internacionales, entre ellos el Gran Maestro David Antón, doce veces campeón de España, número 23 del ranking europeo y número 57 del mundo, cuya presencia refuerza el prestigio de una competición que continúa ganando reconocimiento entre profesionales y aficionados.

Entre los participantes también destaca el joven Marc Barceló Melnyk, considerado una de las grandes promesas del ajedrez mundial. Con tan solo nueve años, posee el título de Candidate Master (CM) de la FIDE y acumula un brillante palmarés internacional, con títulos mundiales en partidas rápidas y blitz, además de proclamarse campeón de España en categorías de formación.

La actividad competitiva comenzó tras la exhibición inaugural celebrada este viernes noche en la terraza del Hotel Boutique La Casa Azul, donde David Antón protagonizó una sesión de partidas simultáneas que permitió a los aficionados disfrutar de cerca del talento de uno de los mejores ajedrecistas del panorama nacional.

Además del torneo principal, la organización ha programado durante toda la semana diversas actividades paralelas destinadas a acercar el ajedrez a la ciudadanía, entre ellas torneos nocturnos, competiciones de blitz y propuestas dirigidas a niños y familias, que tendrán como uno de sus escenarios la Casa Azul.

La diputada provincial de Cultura y Deportes, África Colomo, destacó como la provincia de Jaén acoge pruebas de una gran envergadura y agregó en la inauguración de pasado viernes por la noche Jaén destaca por su dinamismo y por ser muy abierta.