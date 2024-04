Más de 850 corredores participan en Andújar en el 39º Cross Urbano Virgen de la Cabeza

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Lunes, 15 de abril 2024, 19:59 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Más de 850 personas participaron el pasado sábado en el 39º Cross Urbano Virgen de la Cabeza. La de Andújar es la prueba que más participantes reúne de las que forman el Gran Premio de Carreras Populares Jaén Paraíso Interior.

La prueba consistió en un recorrido circular con salida y meta en la Avenida de Lisboa. La primera carrera se desarrolló por un circuito reducido de 1.800 metros, en el que se incluyeron a las categorías SUB 14, SUB 12 Y SUB 10. La segunda carrera se efectuó a las 18:00 horas por un circuito de 5.700 metros, en el que se incluyeron al resto de categorías.

El ganador absoluto fue José Carlos Cámara Maldonado, quien invirtió un tiempo de 17 minutos y cinco segundos. En categoría femenina se impuso Lola Chiclana Parrilla, del Club Atletismo Cuevas de Nerja, quien paró el reloj en 19 minutos y 32 segundos. El primer teniente de alcalde Manuel Fernández Toribio; la concejala de Deportes, María José Fuentes y la concejala de Educación, Azucena Cepedello, entregaron los premios del XXXIX Cross Urbano de Andújar, organizado por el Ayuntamiento de Andújar y la Diputación Provincial de Jaén. Alberto Moreno del Club Antorcha Andújar y Ana Belén Zamora del Club Deportivo Raíces, se proclamaron vencedores en la categoría local.