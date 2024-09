Más de una decena de contenedores arden en Andújar durante la última semana por actos vandálicos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 13 de septiembre 2024, 14:01 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Resurja, empresa participada por la Diputación de Jaén y el grupo Urbaser, ha contabilizado durante la última semana un total de 11 contenedores incendiados en las calles de Andújar, incidentes atribuibles a actos de vandalismo.

Además de los daños materiales, esta sociedad, que ha tramitado denuncia por estos hechos, subraya los peligros que estos actos suponen para vecinos y personal de servicio, así como los riesgos materiales y medioambientales. En total, han sido seis contenedores de papel-cartón (azul), cuatro de envases de plástico, latas brik (amarillo) y uno de vidrio (verde). Estos actos se han registrado en las calles Verbena, calle Pastor Juan Rivas, calle Enrique Moya, calle Emperador Trajano y Avenida de Granada, junto al centro de mayores.

Esta empresa señala en un comunicado que cada incendio de contenedor, «no solo requiere frecuentemente la intervención de los servicios de bomberos, sino que también expone a la población a peligros inmediatos como la propagación de las llamas a vehículos cercanos o propiedades». Además, las emisiones generadas durante estos incendios tienen un impacto negativo directo sobre la calidad del aire.

Resurja indica que incendio de estos contenedores no es un hecho aislado. A lo largo del último año se ha contabilizado la quema de casi 400 contenedores debido a actos vandálicos, así como por el depósito de cenizas aún encendidas de chimeneas y braseros. Añade que se destinaron más de 330.000 euros a la reposición de estos contenedores. «A su vez, si no se detecta a tiempo, el fuego puede dañar gravemente los camiones de recogida». La reposición de los once contenedores quemados esta semana tendrá un coste cercano a los 20.000 euros. Resurja destaca la importancia de la concienciación ciudadana para prevenir estos incidentes y garantizar la integridad de los servicios de gestión de residuos.

Con este objetivo, desarrolla acciones de sensibilización como campañas puerta a puerta en zonas que registran una mayor incidencia. En estas jornadas se recalca, entre otros aspectos, la importancia de depositar las cenizas una vez comprobado y asegurado que están completamente apagadas.

